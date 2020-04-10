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10 квітня • оновлено в 18:16
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Порошенко про справу Чорновол: це реванш антимайдану!

9.2т
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П'ятий президент України Петро Порошенко назвав обшуки, які слідчі ДБР провели у помешканні народної депутатки восьмого скликання, учасниці Майдану Тетяни Чорновол символом реваншу антимайдану.

Як передає пресслужба партії "Європейська солідарність", Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського з вимогою зупинити свавілля, яке, на його переконання, дискредитує Україну в очах всього світу.

"Це сьогодні має жахливий символізм. Це означає перемогу антимайдану. Перемога сил реваншу. Я думаю, що дуже символічно, коли адвокат Януковича обшукує і видає підозру, і намагається заарештувати вдову героя АТО, матір 2 дітей, активістку Майдану, на яку було здійснено замах. Коли вони випускають бійців Беркута, які розстрілювали Майдан, і заарештовують активістів Майдану", – наголосив Порошенко.

Порошенко про справу Чорновол: це реванш антимайдану!

"Це точно неприйнятно. Ми не залишимо це без реакції", – зазначив Порошенко.

Він повідомив, що за його інформацією ця справа супроводжується численними порушеннями закону.

"Починаючи від суду, який це розглядав, – це сумнозвісний Печерський суд, який штампує подібні рішення, незважаючи на юрисдикцію Шевченківського суду для ДБР. І завершуючи тим, як проходили обшуки, вилучення речей, знущання над вдовою, активістом за підписами колишнього адвоката Януковича", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань після обшуку 10 квітня повідомило колишній народній депутатці Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві у результаті підпалу офісу "Партії регіонів" у 2014 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ДБР почало досудове розслідування за фактом можливого порушення Чорновол громадського порядку – вона пролізла на територію бюро через паркан із колючим дротом.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Так угробить и ограбить Украину как Положено не смогли даже немцы.Нету 10 000 000 человек.Просто думаться в цифры.За пять лет Порешенко Украина безвозвратно потеряла 10млн человек и три региона.Фюрер нервноо курит.Не горя уже об оставленых потерях.Почему при других президента Украина имела непростые отношения с Россией и с тем же Путиным,но не было ни в о й н ы,ни потерь.Это государственный престпник.Должен быть казнён.Счета и имущество ҡонфискованы и переданы в казнү государства.
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Korotun Valentina
Korotun Valentina
Это, Петр Алексеевич расплата за миндальничание в бытность Вашего президентства. Что такое т.н. "русский мир" очень хорошо описал Горлис-Горский в книге "Холодный Яр". Теперь кровью харкать будет вся страна. Медведчук, как дамоклов меч Вы повесили над всей страной.Этого мерзавца можно было терпеть в стране исключительно в качестве последственного. Грехов у него более, чем достаточно, не говоря уже о Рабиновиче и всей этой гнилой кампашки.
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
Где обыски у братков Ермаков??!!!
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