Порошенко про справи проти нього: помста дрібних людей, які прагнуть повернути режим Януковича

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що так звані справи проти нього – це дрібна помста осіб, які намагаються в Україну повернути режим зразка Януковича.

Про це він заявив на багатотисячному мітингу під стінами Печерського суду, де йому мали обирати запобіжний захід у так званій "справі Семочка".

"Вперше за 28 років незалежності України президент України іде в суд, де 100% їхні прокурори вимагають арешту. Друзі, це дрібна помста дрібних, закомлексованих людей. Нікчемна помста нікчемних осіб, які не люблять Україну. Але ми з вами точно їх не боїмося, бо з нами правда і ми з вами разом багато років демонстрували здатність захистити Україну. І зробимо це цього разу", – наголосив Порошенко.

На його переконання, влада прагне перетворити Україну в країну Януковича з відсутності верховенства права, з переслідуванням опозиції, заграванням перед Росією, з тортурами над патріотами, над студентами, свавіллям Беркуту.

"Ми з вами заплатили дуже високу ціну за Україну, і тому я дякую кожному з вас за те, що не залишилися байдужими. Це виглядає наругою над нашими цінностями, які ми з вами будували 5 років мого президентства", – нагадав лідер "Європейськаої солідарності".

"Рік тому українці повірили в диво, яке їм брехливо обіцяли з усіх телеканалів. Але дива не сталося. А як тільки пішла наша команда, у них все почало валитися. Почала валитися економіка, забезпечення армії, протидія коронавірусу і навіть сьогодні в парламенті їх зелений уряд не зміг отримати затвердження своєї ж програми. Чому так сталося? Бо програми немає. Експеримент над країною з новими обличчями виявився пшиком", – резюмував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Печерський районний суд Києва 18 червня ухвалив відкласти засідання з обрання Порошенку запобіжного заходу до 1 липня.