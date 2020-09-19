Порошенко – про скорочення видатків на ЗСУ в бюджеті-2021: ця влада не любить армію

Розбудова Збройних сил не є в пріоритеті нинішньої влади. Про це свідчить скорочення видатків на армію у проекті бюджету на 2021 рік. Таку думку п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко висловив у ході обласної партійної конференції у Вінниці.

Також Порошенко різко розкритикував наказ про запровадження штрафів за вогонь у відповідь на обстріли з боку ворога на Донбасі, який напередодні, 18 вересня, оприлюднили у ЗМІ.

"Вимушені визнати – ця влада не любить армію. Це полягає не лише в тому, що скоротили видатки на армію України, яка знаходиться в стані війни. А і в наказі, який вийшов вчора. Вони збираються штрафувати воїна, який відкриває вогонь у відповідь при нападі на нього окупанта, і навіть не соромляться. Вони кажуть, що це за їх розумінням є шлях до миру", – обурився Порошенко.

Натомість, наголосив п’ятий президент, у Зеленського збільшують фінансування силових органів, які дедалі частіше в ручному режимі використовуються для переслідування опозиції, волонтерів і патріотів.

"На армію і на солдата в них грошей немає, а на силові структури є. На 40 відсотків зросли видатки на ДБР. Чому зросли видатки? Бо їх дуже люблять, а люблять тому, що вони встановили світовий рекорд Гіннеса – проти Петра Порошенка порушено 58 кримінальних справ, найбільше в світі. За Мінські угоди, Керченську протоку, наказ про контрнаступ, оборону Донецької і Луганської областей, призначення керівників військових формувань", – перераховує Порошенко.

Він зауважив, що таким чином влада підриває позиції України у міжнародних судах.

"Вони порушили кримінальні справи за кляузами Коломойського, його кліки, Януковича і заступників голови його адміністрації, які зараз очолюють разом із його адвокатами силові структури", – констатує Порошенко.

Порошенко виступив на конференції у Вінниці eurosolidarity.org

Політик нагадав, що останні півтора роки були непростими для всіх патріотів-державників – про це свідчать кримінальні справи проти Софії Федини і Марусі Звіробій, і жорстоке побиття в’язня Кремля Володимира Балуха, який зараз бореться за життя.

"Ігнорування та цькування наших захисників – це реалії сьогоднішнього життя", – резюмує лідер "Європейської Солідарності".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Порошенко різко розкритикував синхронне голосування "Слуги народу" і ОПЗЖ щодо створення комісії по відбору голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На думку лідера "ЄС" така коаліція і "ручний" керівник САП призведуть до втрати Україною безвізового режиму з ЄС.