Порошенко про санкції проти Росії: єдність ЄС – запорука перемоги над агресією

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав продовження Радою Європейського Союзу санкцій проти Росії.

На своїй сторінці у Facebook він наголосив, що єдність демократичного світу є запорукою перемоги над агресією.

"Вітаю рішення Ради ЄС продовжити на півроку економічні санкції проти Росії за агресію проти нашої держави. Важливо, що демократичний світ бореться разом з нами єдиним солідарним фронтом за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", – написав Порошенко.

П’ятий президент наголосив: це той запас міцності, який ми будували роками і який залишається надійним фундаментом української боротьби і тепер.

"Разом ми точно переможемо! Агресор піде з окупованого Донбасу і анексованого Криму, а Україна разом з ЄС та НАТО будуватимуть спільне демократичне майбутнє", – переконаний лідер "Європейської солідарності".

Петро Порошенко / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комітет постійних представників країн Європейського Союзу схвалив продовження санкцій проти Росії через порушення суверенітету і територіальної цілісності України.