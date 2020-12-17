Порошенко про санкції проти Росії: єдність ЄС – запорука перемоги над агресією

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Політика
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Петро Порошенко

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав продовження Радою Європейського Союзу санкцій проти Росії.

На своїй сторінці у Facebook він наголосив, що єдність демократичного світу є запорукою перемоги над агресією.

"Вітаю рішення Ради ЄС продовжити на півроку економічні санкції проти Росії за агресію проти нашої держави. Важливо, що демократичний світ бореться разом з нами єдиним солідарним фронтом за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", – написав Порошенко.

П’ятий президент наголосив: це той запас міцності, який ми будували роками і який залишається надійним фундаментом української боротьби і тепер.

"Разом ми точно переможемо! Агресор піде з окупованого Донбасу і анексованого Криму, а Україна разом з ЄС та НАТО будуватимуть спільне демократичне майбутнє", – переконаний лідер "Європейської солідарності".

Порошенко про санкції проти Росії: єдність ЄС – запорука перемоги над агресією

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комітет постійних представників країн Європейського Союзу схвалив продовження санкцій проти Росії через порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

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