Порошенко – про санкції проти Лукашенка: ау, українська владо, ви чекаєте схвалення Росії?

Українська влада повинна взяти приклад Європейського союзу і ввести санкції проти незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб підтримати білоруський народ.

Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 6 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Порошенка, Україна не повинна когось підтримувати або когось нав'язувати, оскільки це виключне конституційне право білоруського народу.

"Але наш інтерес, зокрема, і з точки зору безпеки, щоб Білорусь не втратила свій суверенітет і незалежність. В іншому разі це означатиме, що кордон з агресором стане довшим на 200 тис. км. І небезпека для України збільшиться в рази", – пояснив п'ятий президент.

Він також висловив здивування з приводу того, що Україна не ввела санкції проти білоруського диктатора Лукашенка слідом за Європейським союзом.

"Зараз ЄС ввів санкції проти Лукашенка. Ау, українська владо... Чого ви чекаєте? Якщо ви претендуєте на європейський вектор, якщо ви координуєте свої дії з найкращим стратегічним партнером, ви схвалення Росії чекаєте? Чи ви дуже зайняті чимось?" – сказав Порошенко.

Він також додав, що Україні потрібно підтримати білоруський народ, а також суверенітет і незалежність білоруської держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада Європейського Союзу затвердила додатковий список санкцій за фальсифікацію виборів у Білорусі. Зокрема, вони торкнулися і незаконно обраного президента Олександра Лукашенка. Після цього аналогічний крок зробила і Канада.