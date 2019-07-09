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Порошенко про саміт "Україна-ЄС": у декларації немає "Азовських санкцій" та "Північного потоку-2"

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Саміт "Україна-ЄС", який відбувся у понеділок, 8 липня, у Києві, є позитивним фактом, втім у його підсумковому документі не зафіксовані ключові позиції розвитку подальшої співпраці України з європейськими партнерами.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Україна", інформує пресслужба політсили.

Порошенко зазначив, що були пропозиції проводити саміт в грудні або в лютому наступного року, проте, додав п’ятий президент України, він категорично не допускає того, щоб у відносинах України та Євросоюзу були великі перерви. Також він розповів, що на саміті підписали документи, які розроблялися його командою ще рік або й два тому.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Пресслужба "ЄС"

"Позиції щодо розвитку причорноморського та приазовського узбережжя, підтримки децентралізації є надзвичайно важливими щодо поточної роботи. Позитивно і те, що схвалена чітка позиція підтримки України у війні проти країни-агресора – Російської Федерації. Мені приємно, що ми продовжили ту лінію, яка була запропонована мною ще рік тому. Йдеться про наступні після плану "Східного партнерства" кроки "Чотирьох союзів", – наголосив лідер партії "ЄС".

Він пояснив, що має на увазі митний, енергетичний, шенгенський і цифровий союзи, які будуть корисні простим громадянам. Порошенко додав, що цифровий союз дає безкоштовний роумінг у всіх країнах Євросоюзу, енергетичний – це енергетична безпека України, а митний і шенгенський дають свободу пересування для громадян і товарів.

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Проте, зазначив п’ятий президент України, ключових домовленостей не вдалося досягти.

"Перше, що не вдалося зробити, – це окреслити шляхи поглиблення санкцій. Була заява щодо моряків. Але ми підготували "Азовський пакет" санкцій. Якщо Путін не звільняє їх – то має бути відповідна реакція Євросоюзу і покарання. Санкції – це не інструменти покарання. Це чинник тиску щодо зобов’язань виконання рішень арбітражу щодо українських моряків, які були виграні відповідно до моїх директив", – нагадав Порошенко.

За його словами, також не вдалося домогтися, щоб у підсумкову декларацію були вставлені питання "Північного потоку-2".

Лідер "Європейської солідарності" пояснив, що для реалізації ініціативи "Чотирьох союзів" потрібно мати не декларативні заяви, а дорожню покрокову карту.

"Ми готові допомагати Україні, ми – державники, і в жодному разі для нас позиція "чим гірше, тим краще" не може бути прийнятною. Програма, яка передбачає кооперацію з ЄС, вимагає кропіткої фактично цілодобової роботи, до якої я закликаю і парламент, і уряд, і президента. Той факт, що ми на сьогодні знову не виступаємо єдиною командою, є поганою послугою Україні, команда якої має сприйматися так, як сприймалася наша делегація у ПАРЄ", – переконаний Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "ЄС" дав важливі поради Зеленському перед самітом "Україна-ЄС". Також Порошенко закликав президента скористатись самітом для прискорення вступу в ЄС.

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Тема
Саміт Україна-ЄС
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Serov Oleg
Serov Oleg
по пятаку мешалкой...но,запойный утрется...
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"также не удалось добиться, чтобы в итоговую декларацию были вставлены вопросы "Северного потока-2" а что там обсуждать, тем более с Украиной. Вопрос решается, газопровод строится, а Украине предложено расслабиться не путаться под ногами!
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Закон Порядок
Закон Порядок
Чиновница винит во всем Владимира Гройсмана. Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе не пропустили на саммит Украина-ЕС, который проходит сегодня, 8 июля, в Киеве
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