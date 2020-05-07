П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав результати саміту "ЄС – Західні Балкани", який відбувся в онлайн-форматі.

На своїй сторінці у мережі Facebook він наголосив, що саміт дав чіткі сигнали готовності Євросоюзу до подальшого розвитку, і Україна має бути частиною цього процесу.

"Амбіційні результати онлайн-саміту "Євросоюз – Західні Балкани"! Тішить і надихає підтвердження європейської перспективи для Західних Балкан та рішення про початок передвступних переговорів із Північною Македонією та Албанією. Адже це чіткі сигнали готовності ЄС до подальшого розвитку і об’єднання континенту, утвердження спільних демократичних цінностей та протидії складним викликам сьогодення", – зазначив Порошенко.

Політик привітав Андрєя Плєнковіча з успішним результатом головування Хорватії в Раді ЄС. "Вірю, що в найближче десятиліття всі країни Західних Балкан займуть своє гідне місце в Об'єднаній Європі", – написав він.

"У цьому марафоні Україна не повинна пасти задніх. Сьогодні як ніколи потрібні цілеспрямована та самовіддана робота, високопрофесійна владна команда, взаємодія з громадянським суспільством та креативним відповідальним бізнесом. В її основі – спільні демократичні цінності, стратегічні національні інтереси України, незалежність нашої держави, її безпека та добробут. Наш шлях до успіху – це ефективне впровадження реформ, зміцнення демократичних інститутів та виконання Угоди про асоціацію", – наголосив політик.

Порошенко нагадав, що щиро сповідував ці принципи під час своєї президентської каденції і продовжує активно просувати їх зараз з командою "Європейської солідарності" та всіма проєвропейськими демократичними українськими політичними силами.

"Тільки разом ми повернемо Україну до нашого спільного європейського дому", – підсумував він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірус та вніс відповідні пропозиції до парламенту.