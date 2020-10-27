Порошенко про розстріли в урочищі Сандармох: Кремль намагається стерти 'незручну правду'

П'ятий президент Петро Порошенко вшанував пам'ять убитих під час однієї з найбільших каральних операцій НКВС – масових розстрілів в урочищі Сандармох у російській Карелії у 1937 році.

У зверненні, опублікованому на сайті пресслужби "Європейської солідарності", Порошенко нагадав, що 83 роки тому у розпал радянського великого терору упродовж п’яти страшних ночей з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року 1111 його в’язнів були розстріляні сталінськими катами.

"Серед убитих – священик з Ватикану, який збирав дані про порушення прав людини в Радянському Союзі, відомі діячі культури, науки, військові, технічна інтелігенція, духовенство. За оцінками дослідників у Сандармосі знайшли свій останній притулок загалом понад 9500 осіб 58 національностей, серед яких – більше 300 українців", – написав політик.

Він нагадав, що серед найбільш відомих українців-жертв катів – Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Марко Вороний, Валер’ян Підмогильний, Сергій Грушевський, Володимир Чехівський, Антон, Остап і Богдан Крушельницькі, Павло Филипович, Олекса Влизько, Валер’ян Поліщук, Григорій Епік, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий.

"Такою високою стала ціна спротиву українців тоталітарному кривавому сталінському режиму. Нині Кремль відчайдушно намагається стерти "незручну правду", бо вона дисонує із сучасною путінською пропагандою – прямою послідовницею сталінізму. Але українці як ніхто знають, що пам’ять про мертвих оберігає живих. А болючі уроки історії закликають до єднання", – підсумував п'ятий президент.