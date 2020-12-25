Порошенко про річницю побиття Тетяни Чорновол: поплічники Януковича повернулись до влади

У ніч з 24 на 25 грудня 2013 року була жорсткого побита журналістка, активістка Євромайдану Тетяна Чорновол, проти якої сьогодні фабрикують кримінальну справу. Через 7 років після її побиття поплічники Януковича повертаються у владу і чинять розправу над учасниками Революції Гідності.

Про це у Facebook написав п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Cім років тому у ніч з 24 на 25 грудня посіпаки Януковича звіряче побили Тетяну Чорновол. Вона дивом залишилася живою. Вбивали її, а не вона, як це зараз намагається видати "Феміда" 95-го кварталу", – переконаний Порошенко.

Він нагадав чинному президенту Володимиру Зеленському про недолугі жарти, що звучали зі сцени "Квартал 95", щодо подій на Майдані кількарічної давнини.

"Пам’ятаєте огидний і нелюдський жарт, чи можна видобувати електрику, якщо протестувальників у вовняному одязі бити ебонітовими паличками. Зеленський і досі не знайшов у собі мужності вибачитися за цю мерзоту перед учасниками Революції Гідності. Це він повернув на владні посади одіозних людей Януковича, які зараз мстяться і чинять розправу над героями Майдану. Це він на вимогу Путіна зняв з лави підсудних беркутів, які розстрілювали героїв", – нагадав п’ятий президент.

Натомість, на думку політика, Тетяна Чорновол і під час Революції Гідності, і після неї демонструвала мужність. незламність і готовність боротися за правду.

"Я захоплююся силою духу Тетяни — вона завжди була і нині є людиною мужньою і незламною. У ту жахливу ніч вона вижила, вистояла і, всупереч планам злочинців, продовжила боротьбу за правду. А правда обов’язково переможе!", – наголошує Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 15 грудня 2020 року Державне бюро розслідувань висунуло офіційну підозру ексдепутатці Тетяні Чорновол у вбивстві співробітника офісу "Партії регіонів" під час Революції Гідності. За версією слідства саме Чорновол керувала підпалом офісу цієї політсили на вулиці Липській у столичному урядовому кварталі. Пожежа трапилася 18 лютого 2014 року. Вона стала причиною смерті співробітника офісу Володимира Захарова, який перебував у будівлі і отруївся чадними газами.

Сама Чорновол назвала підозру "повною маячнею". З підтримкою журналістки виступив і Петро Порошенко, який назвав звинувачення проти Чорновол політичним переслідуванням опонентів, якому не може бути місця у демократичній країні.