Попередні результати виборів продемонстрували повне фіаско влади, – Порошенко

Попередні результати, які демонструють екзитполи, свідчать, що українці висловили тотальну недовіру до влади. Про це сказав п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" на брифінгу в Центральному штабі партії.

"Один висновок можна зробити: результатом є тотальна недовіра до чинної влади. Це навіть не результат, а повне фіаско влади", – говорить Порошенко.

"Абсолютна більшість українського народу зробила висновок про те, що "зелена казка" закінчилася. Час фейкових новин, якими ретельно годували українців у 2019-му році, відосики та інші технології більше не працюють", – зауважує Петро Порошенко.

Він наголосив, що влада мала б виконувати свою роботу і рятувати Україну від безпекової, економічної та коронавірусної кризи. "Безпекової – пов’язаної з російською агресією. Економічної, де вона зруйнувала економічне зростання, яке нами було сформоване – майже чотири роки економічного зростання було збито і знищено владою задовго до коронавірусу. Криза пандемії, коли влада не здатна ні захистити людей, ні допомогти їм, ні врятувати людей і систему охорони здоров’я. А більше того – продемонструвала крадіжки на використанні коштів коронавірусного фонду", – наголошує Порошенко.

"Ставлення народу, яке було продемонстровано сьогодні, показало, що народ не хоче більше таких "слуг", які обдурили народ як свого господаря, а ще й обікрали", – говорить лідер опозиції. Порошенко наголосив, що маніпуляції у вигляді так званого опитування партії влади не допомогли.

"Влада хотіла знати результати і спитати ставлення до себе народу? Так от народ на цих виборах чітко відповідь на це питання дав. Тільки не так, як влада хотіла, що там повиставляють коштом учасників виборчого процесу - "Слуги Зеленського" – і так вдадуться до маніпуляцій. Народ у чіткій відповідності до Виборчого кодексу проголосував за те, щоб цій владі дати гарбуза", – наголошує Порошенко.

"Ми живемо в новій реальності після 25 жовтня. Ми маємо позитивні новини, що ці вибори не розкололи країну. Відведені були ризики мудрістю українського народу і виборців. Я сподіваюсь, що ці вибори сцементують країну. І що влада має подумати, як їй бути далі. Впевнений в тому, що це рішення має бути прийняте швидко і відповідально", – переконаний п’ятий президент.

Він підкреслив, що наразі найважливіше завдання це захист волевиявлення громадян. Перше завдання, яке я як голова партії поставив партійним структурам у всіх без винятку областях України, – це захистити ваше волевиявлення і вибір народу. Не дати владі і провладним олігархам спотворити це. Дуже сподіваюся, що спільно в нас це вийде", – резюмував Петро Порошенко.