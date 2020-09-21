Порошенко – про рекордні витрати на Офіс Зеленського: реалізується чітка обіцянка "Я вам ничего не должен"

Витрати на утримання Офісу президента України, закладені у проєкті бюджету на 2021 рік, стануть найбільшими в історії витратами на президента. Зеленський обходиться платникам податків більше, ніж будь-хто з його попередників.

Про це під час поїздки до міста Дніпро заявив п’ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

Політик нагадав, що у проєкті держбюджету, окрім видатків на утримання оточення Зеленського, зросли ще й витрати на силовиків.

"І себе, рідненького, теж не забули – на ДУС додали 700 мільйонів, на Офіс президента додали майже 400 мільйонів. Навіщо? Бо ДУС – це котеджі, які називаються "державні дачі", куди він переїхав. Ну, звичайно ж, їх треба утримувати", – зіронізував Порошенко.

Він нагадав про одну з головних передвиборчих обіцянок Зеленського.

"Колись вони казали, що їздитимуть на велосипедах у кортежах. Гроші, які виділено цього року, – у світі нема такої кількості велосипедів, щоб освоїти речі. І знову коштом платників податків", – обурився Порошенко.

Водночас політик нагадав: і чинний президент, і його оточення – не бідні люди.

"При тому, що власної нерухомості і в Зеленського, і у всієї цієї команди – аж декларація тріщить, і ще не все там вказано. "Голобородько" став найдорожчим з погляду державних витрат президентом України", – констатував Порошенко.

Він зауважив, що натомість у бюджеті планують на 7% скоротити субсидії для малозабезпечених громадян.

"Це при тому, що, за всіма прогнозами, ринкова ціна на газ істотно зросте, а відповідно – і тарифи. Це при тому, що й цього року вони вже на два мільярди скоротили видатки на субсидії. Це значить, що найменш захищеним верствам населення – тим, хто отримує зараз субсидії, – точно доведеться важче у 2021 році", – прогнозує п’ятий президент.

Порошенко також констатував: у проєкті бюджету-2021 команда Зеленського "розписалася" у небажанні виконувати обіцяне перед виборами.

"Я вам ничего не должен" – реалізується чітка обіцянка. А обіцянки на стадіоні було викинуто в смітник одразу ж після їх оголошення", – переконаний лідер "Європейської солідарності".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що проти Порошенка було відкрито 15 нових надуманих кримінальних проваджень. Разом із ними чинна влада ініціювала 58 справ проти п’ятого президента України, що стало світовим рекордом. При цьому політики з низки країн ЄС та зі США регулярно наголошують: політичне переслідування, яке стає нормою в сучасній Україні, може закрити нашій державі шлях до євроінтеграції.