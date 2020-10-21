Порошенко про послання Зеленського: він живе у країні, де немає проблем

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко припустив, що, судячи з виступу президента Володимира Зеленського у парламенті, він живе у іншій країні, яка не має проблем.

Виступаючи в Тисмениці на Прикарпатті, п’ятий президент нагадав, що за останню добу від коронавірусу в Україні офіційно пішла з життя 141 людина, за місяць хвороба вбила майже 2,5 тисячі українців.

"Хіба можна на це реагувати так, як Зеленський вчора під час свого виступу в парламенті? Приїхав і, не встаючи з "теплої ванни", заявив про те, що Україна чудово підготувалася до коронавірусу. Він не бачить на 100% заповнених лікарень, куди лікарі сімейні, швидкі допомоги не можуть покласти хворого у важкому стані? Він не бачить відсутності тестів, кисню, пульсоксиметрів? Він не бачить черги по 2 тижні, щоб зняти КТ?", – сказав Порошенко.

Він наголосив, що коли у країні був введений повний локдаун, представники влади його порушували та "сиділи у "Велюрах".

"Єдине, що добре виходить у цієї зеленої влади, це запроваджувати червоні зони. В березні, коли були лічені хворі на всю країну, вони запровадили карантин, вбили економіку, зупинили роботу простих людей в крамницях, ресторанах, туристичному бізнесі, а самі, хапаючи людей по парках, сиділи у "Велюрах", демонструючи, що це є вища каста", – нагадав Порошенко.

Він зазначив, що з з березня представники влади не знайшли можливості подбати про страхування лікарів, забезпечити їх засобами індивідуального захисту, а також нічого не зробили для підтримки малого та середнього бізнесу, щоб зберегти робочі місця, які були створені за останні 5 років.

"Прикро дивитися зараз, як Офіс Зеленського і уряд з одного боку і деякі міські голови з іншого боку як ту гарячу картоплину перекидають один від одного відповідальність перед людьми і Україною", – сказав лідер "Європейської солідарності".

Порошенко зауважив, що влада бореться за лайки і голоси, а треба боротися за життя українців.

"6 700 українців захворіли за останню добу – і це при тому, що Україна знаходиться на останньому місті в Європі за кількістю тестів. Реальна кількість тих, хто захворів, більша", – говорить Порошенко.

"У нього все добре, він живе в іншій країні, в іншому світі. В той час, коли біля кожного українця лежить "нерозірваний снаряд". І сьогодні важко знайти людину, у якої не захворів би друг чи родич. А це означає, що кожен з нас і всі ми в дуже серйозній небезпеці", – наголосив п’ятий президент.