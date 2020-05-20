П'ятий президент України Петро Порошенко, коментуючи скандал із "плівками Деркача" заявив, що п’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України – через втягування у передвиборчу боротьбу в Америці вони намагаються підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами.

Як відомо, ця підтримка ґрунтується на консенсусі, – згоді і республіканців, і демократів максимально сприяти Україні у боротьбі із російською агресією і в намірах України приєднатися до НАТО, зазначив він у відеозверненні, опублікованому у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

"Джо Байден – друг і союзник України. Ми маємо бути вдячні Байдену за ту роль, яку він відіграв як віцепрезидент в адміністрації Обами. Ми не втручалися у кампанію 2016 року. Після неї, незважаючи на протидію Москви, не допустили паузи у стосунках, налагодили діалог із новою адміністрацією. Президентові Трампу ми теж вдячні і за "Джевеліни", і за санкції, і у тому числі, за "Північний потік-2" та інші дружні приклади солідарності з Україною", – сказав він.

eurosolidarity.org

За словами Порошенка, забезпечення двопартійної підтримки було основою його стратегії у стосунках із США. Зруйнувати таку підтримку на фоні непередбачуваного результату виборів означає істотно послабити Україну у протидії набагато сильнішому ворогу. Проросійські провокатори прагнуть залишити нас сам-на-сам із Кремлем. І навіть не маскуються, зазначив він.

"Головними інформаційними спонсорами провокації стали три проросійських канали, а також медіа-ресурси олігарха, який знаходиться під слідством Федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів США. Геополітичну програму Коломойський оприлюднив у "New York Times" кілька місяців тому: відмовитися від орієнтації на Захід та повернутися під Москву. Ще вчора я вважав, що дії проросійських маргіналів не варті надто великої уваги. Однак, сьогоднішня пресконференція породила обґрунтовану підозру, що до цієї спецоперації причетний Офіс Президента України", – сказав Порошенко.

Він пояснив, що це зараз між вищим керівництвом США та Україною практично нема спілкування. "У мене були регулярні зустрічі з обома президентами – попереднім та чинним і десятки контактів із Байденом", – сказав він.

"Аудіофайли, які вчора демонстрував випускник Вищої школи КДБ ім. Дзержинського у Москві, – сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в Офісі чинного президента. СБУ має розслідувати, хто це зробив. З чиєї санкції? Кому це вигідно? Бо все це вилилося у спецоперацію проти стратегічних стосунків України з Америкою, ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію. На жаль, є прописні істини геополітики та дипломатії, які дилетанти не в змозі засвоїти навіть за рік активної практики", – наголосив п'ятий президент.

Він нагадав, що міжнародне становище України за рік значно погіршилося.

"Створена нашою командою коаліція на підтримку України практично не функціонує. Україна ще до коронавірусу випала із пріоритетів світових держав. Сформульований нами принцип "нічого про Україну без України", якого раніше дотримувалися усі наші партнери, тепер порушується. Інтеграція до ЄС та НАТО залишається лише на папері. Усі ці зміни на руку лише Росії. Як і нова атака на стратегічне партнерство між Україною та США", – зазначив політик.

Порошенко наголосив, що звертатиметься зокрема і до керівництва США для унеможливлення підриву союзу між країнами.

"Сподіваюся, що президент зрозуміє ці очевидні речі. Це звернення значною мірою адресоване і йому. Як порада, до якої у нього є можливість дослухатися. Я у свою чергу задію усі свої контакти, у тому числі, і в Америці, – і серед республіканців, і серед демократів, – для того, щоби вони не дали провокаторам жодного шансу підірвати наш стратегічний союз. Ми не дозволимо повернути Україну у сферу російського впливу. І надалі, впевнений, будемо спиратися на підтримку нашого надійного партнера – Сполучених Штатів", – підсумував Порошенко.

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