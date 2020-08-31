Порошенко – про переговори з РФ: "умиротворення крокодила" не дасть нічого доброго

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко порадив владі повернуться до дорожньої карти щодо імплементації Мінських угод, а не займатися "умиротворенням крокодила".

На з'їзді "ЄС" 31 серпня лідер політсили підкреслив, що всі кроки давно розроблені і узгоджені з Францією і Німеччиною.

"Ми її (дорожню карту) розробив, погодили з Німеччиною і Францією, і чітко описали Росії послідовність кроків по реалізації Мінських угод", – зазначив Порошенко.

Лідер ЄС звернув увагу на необхідність введення кроків з безпеки аж до введення миротворців за рішенням Ради безпеки ООН.

"Масове тиск на (президента Росії Володимира) Путіна, а не" умиротворення крокодила ". Це ніколи ні до чого позитивного не приводило і не призведе. І саме цю позицію підтримали наші західні партнери", – сказав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко виступив зі зверненням до учасників з'їзду партії "Європейська солідарність", який проходить 31 серпня в Києві.