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Порошенко – про переговори з РФ: "умиротворення крокодила" не дасть нічого доброго

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
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Порошенко закликав не йти на 'умиротворення Путіна'

Порошенко закликав не йти на "умиротворення Путіна".

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко порадив владі повернуться до дорожньої карти щодо імплементації Мінських угод, а не займатися "умиротворенням крокодила".

На з'їзді "ЄС" 31 серпня лідер політсили підкреслив, що всі кроки давно розроблені і узгоджені з Францією і Німеччиною.

"Ми її (дорожню карту) розробив, погодили з Німеччиною і Францією, і чітко описали Росії послідовність кроків по реалізації Мінських угод", – зазначив Порошенко.

Лідер ЄС звернув увагу на необхідність введення кроків з безпеки аж до введення миротворців за рішенням Ради безпеки ООН.

"Масове тиск на (президента Росії Володимира) Путіна, а не" умиротворення крокодила ". Це ніколи ні до чого позитивного не приводило і не призведе. І саме цю позицію підтримали наші західні партнери", – сказав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко виступив зі зверненням до учасників з'їзду партії "Європейська солідарність", який проходить 31 серпня в Києві.

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