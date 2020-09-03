Порошенко – про отруєння Навального: це ляпас Заходу, який шукає миру з Путіним

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що ймовірне отруєння россійського опозиційного політика Олексія Навального із використанням хімічної зброї – це чергове підтвердження злочинної сутності Кремля.

Як Порошенко написав на своєму каналі у Telegram, можливий замах на вбивство опозиціонера доводить, що для російського президента Володимира Путіна немає жодних "червоних ліній", жодних моральних запобіжників.

"Заради збереження влади та просування своїх неоімперських амбіцій російська влада готова вбивати будь-кого, хто становить загрозу путінському авторитарному режиму. Отруєння Навального – це ляпас апологетам перегляду відносин Заходу з Росією, відновлення "звичайного стану справ" та любителям пошукати прагнень до миру в очах Путіна. Сподіваюсь, що за рішучими та гучними деклараціями демократичний світ посилить санкційний режим проти Кремля", – написав Порошенко.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України відреагувало на докази отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального речовиною з групи "Новачок". У заяві МЗС йдеться, що Україна засуджує черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію і права людини в РФ і за кордоном.

Петро Порошенко / Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, військові експерти прийшли до висновку, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".