Порошенко – про боротьбу з COVID-19 в Україні: влада живе в паралельному світі

Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" назвав основні індикатори, які показують, чи готова система охорони здоров‘я до епідемії. Він зауважив, що влада відірвана від реальної ситуації і рапортує про уявні здобутки. Про це повідомляється на сайті "Європейської Солідарності".

"Ми живемо в різних країнах. От коли ви побачите цифри, що у вас 100500 тисяч ліжок, всі вони обладнані, – тільки ви до них не можете достукатись, ви зрозумієте, що вам брешуть", – зазначив Порошенко.

Він нагадав, що на цілі, хоча би віддалено пов’язані із охороною здоров‘я, влада витратила менше 30% коштів коронавірусного фонду, який був створений ще навесні.

"Штаб був створений ще в березні, очолив його президент. В травні Зеленський сказав, ми вже "майстри спорту з подолання коронавірусу", ми чемпіони Європи, у нас все вирішено. Запитання до голови штабу: чому не закуплені кисневі концентратори в кожне ліжко, 50 тисяч? Не потрібні ліжка, які не обладнані подачею кисню. Всі, хто хворіють і потребують госпіталізації, мають запалення легенів – всі потребують кисню. Вони гроші направили на будівництво доріг, де крали, замість того, аби купити кисневі станції, щоб обладнати лікарні, щоб обладнати реанімаційні ліжка", – констатував п’ятий президент.

"Із 66 мільярдів на сьогодні витрачено вже 38 мільярдів, 65-70 відсотків від цієї суми було витрачено, починаючи від доріг – і завершуючи заробітною платою співробітникам МВС, майже 5 мільярдів. Забрали гроші в місцевих рад, забрали гроші в культури, з короновіпусного фонду прийняли рішення зараз урядом виділити 100 мільйонів на зйомки відосиків", – нагадав Порошенко.

За його словами, своїми діями та бездіяльністю влада прирекла частину українців на смерть або інвалідність.

"Моя позиція: ми могли зробити з березня набагато більше разом. І не зробили. І через це значна частина українців або помруть, або залишаться інвалідами. Бо лікарі вам розкажуть, які будуть наслідки, якщо не провести якісну реабілітацію. Скільки триває запалення легень після того, як отримали негативний тест", – обурюється Петро Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" також нагадав, що фракція Зеленського спотворила законопроект про страхування медичних працівників від коронавірусу.

"Ми внесли законопроект, ви обіцяли нам підтримку, що ми застрахуємо лікарів на випадок хвороби. Кількість лікарів, які захворіли, щоденно збільшується, тому що вони йдуть, як солдати, в бій. І нам заблокували страховку лікарям, якщо вони захворіли, але не стали інвалідами. Досі ми не захистили лікарів. У них немає захисних костюмів, в них немає масок, у них немає обладнання. Лише приватний бізнес налагодив виробництво цього всього в Україні", – підкреслив Порошенко.

Він перерахував ті показники, які мали би існувати у країні, яку описують представники влади у публічних виступах - і яких немає у реальності.

"Візьміть індикатори – коли ви зможете за 40 хвилин зробити тест. Коли вам надасть держава безкоштовну маску в тій необхідності, яка є. Коли ви можете бути госпіталізованим по показанням одразу. І коли вас можуть після цього реабілітувати – це буде означати, що ми приїхали в "їхню" країну. А поки ситуація абсолютно жахлива", – зауважив Порошенко.

П’ятий президент звернувся до влади з вимогою виконувати свої обов’язки і почати не на словах, а на ділі боротися з коронавірусом.

"Не підходьте, будь ласка, до важко хворих пацієнтів із позиції статистики. Терміново відновіть кошти коронавірусного фонду змінами до бюджету. Додайте туди 38 млрд, і те, що ми мали зробити в березні, зробіть зараз. Не додзвонитися зараз на гарячу лінію, не виїжджає мобільна бригада до хворого. Люди мають величезні проблеми", – застеріг Петро Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Петро Порошенко звернувся до влади з вимогою відкрити відомчі лікарні і "Феофанію" для хворих на COVID-19: так лідер найбільшої опозиційної фракції у парламенті відреагував на тривожну інформацію про відсутність місць для госпіталізації хворих на коронавірусну хворобу українців, яка надходить практично з усіх куточків країни.

Крім того, Порошенко наголосив: частково відповідальність за поширення хвороби, смерті та каліцтва українців, які на неї захворіють, лежить на депутатах, які голосували за недосконалий проект бюджету-2021. У головному кошторисі країни, переконаний політик, недостатньо враховано необхідність протидіяти як епідемії, так і зовнішній агресії РФ на Донбасі.