Порошенко призначив нового голову Волинської ОДА: що про нього відомо

Президент Петро Порошенко призначив новим головою Волинської обласної державної адміністрації Олександра Савченко.

Як він написав на своїй сторінці в Facebook, знає нового губернатора 18 років.

"Це професійна, рішуча, патріотична, грамотна, обдарована людина", - сказав президент.

Раніше цю посаду обіймав Володимир Гунчик. Порошенко призначив його головою Волинської ОДА 24 липня 2014 року.

Новини НАБУ візьметься за прогули губернатора Волині

Олександр Савченко

Довідка:

Олександр Савченко народився 5 серпня 1957 року в селі Нижчі Верещаки Олександрівського району Кіровоградської області.

Має дві вищі освіти:

у 1979 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (факультет "Будівельні і дорожні машини і обладнання"), отримавши кваліфікацію інженера-механіка.

у 1994 році - Українську академію внутрішніх справ за спеціальністю "правознавство", отримавши кваліфікацію юриста.

Служив у рядах Збройних Сил України та проходив службу в органах внутрішніх справ України.

За останніми даними, Олександр Савченко має дружину Ірину. Також у них є дочка - Надія Савченко.

З 2007 по 2010 рік Савченко працював заступником міністра внутрішніх справ України начальник міліції громадської безпеки МВС.

З 2012 по 2014 рік працював помічником-консультантом народного депутата Развадовського.

У 2014 році також працював директором Департаменту економічної безпеки та управління ризиками НАК "Нафтогаз України".

Як повідомляв "Обозреватель", у Миколаєві топ-чиновник попався на хабарі губернатору.