П'ятий президент України Петро Порошенко привітав українців із 30-о. річницею ухвалення декларації про державний суверенітет України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Порошенко наголосив: документ був усіма прочитаний однозначно – як дорожня карта на шляху до набуття незалежності, як дзвін, що провістив скору загибель імперії.

Політик нагадав, що документ впритул наблизив Україну до виходу із складу СРСР, а сам нерівний Союз – до неминучого краху.

"Агонія імперії виявилася тривалою. Росія розв’язала агресію проти України, захопила Крим і частину Донбасу. Тривають спроби Москви і її "п’ятої колони" розколоти українців, переглянути результати Революції гідності, ревізувати європейський вектор, заблокувати курс на НАТО. Вони добре розуміються на символах. Тому саме на 16 липня запланували поновити наступ на українську мову. Разом ми зупинимо спільну атаку частини "Слуг" та ОПЗЖ", – зазначив він.

Порошенко подякував українцям, які 16 липня прийшли під Верховну Раду "дати по руках реваншистам".

"Ми вдячні депутатам першого скликання, які парламентським шляхом наближали незалежність. Ще більше вдячні тим, хто виборював її в радянських концтаборах", – написав він.

Порошенко привітав з річницею ухвалення Декларації про суверенітет і закликав зупинити новий наступ РФ Петро Порошенко / Facebook

На фото – народні депутати-члени опозиційної Народної Ради Левко Горохівський, Олесь Шевченко, Левко Лук’яненко, Степан Хмара, Михайло Горинь, Богдан Ребрик, Ірина Калинець, В’ячеслав Чорновіл, Богдан Горинь, Генріх Алтунян.

"Їм – спасибі, нас – зі святом. Наша генерація не підведе ветеранів боротьби за незалежність. Слава Україні!", – зазначив політик.