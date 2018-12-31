''Далі від Москви!" Порошенко привітав Україну з Новим роком: повне відео і текст

Президент України Петро Порошенко привітав українців із Новим 2019 роком, а також підвів підсумки 2018-го.

Глава держави виголосив своє звернення, стоячи на тлі Софійського собору в Києві, де відбувся Об'єднавчий собор церков в єдину Православну церкву України.

"Днями, разом з благою звісткою про народження Спасителя, Україна отримає довгоочікуваний Томос – грамоту від Вселенського Патріархату. Вона документально засвідчить нашу духовну незалежність. Ми стали далі від Москви і ближче до Європи", – зазначив президент.

Приводимо повний текст звернення без змін:

"Дорогі співвітчизники!

Ще мить – і літопис дві тисячі вісімнадцятого року ляже в архів української історії. А місце там для нього особливе. Воно – поруч із тисяча дев’ятсот дев’яносто першим, коли було проголошено нашу державну самостійність. 15 грудня тут, у Святій Софії відбувся Об’єднавчий собор.

Тисячі людей, які зібралися на площі не соромилися сліз. І то були сльози радості. Народилася, нарешті, автокефальна Православна Церква України, визнана світовим православ’ям. Боротьба за незалежність нашої церкви тривала сотні років і успіхом увінчалася лише тепер.

Це – справжнє диво! Це – знак Божий, що у нас, українців точно усе буде добре. Днями разом із благою вістю про народження Спасителя Україна отримає довгоочікуваний Томос – грамоту від Вселенського Патріархату. Вона документально засвідчить нашу духовну незалежність. Ми стали далі від Москви і ближче до Європи.

Це – чітка стратегія, якої неухильно дотримуємося протягом останніх п’яти років. Ми йдемо своїм шляхом. Ані обіцянки манни небесної, ані зерна зневіри, ані зілля розбрату – ніщо не повинно розвернути нас назад. "В єдності сила народу, Боже, нам єдність подай", - хотілося б, щоби саме ці слова стали гаслом для наступного року для влади, суспільства і для кожного громадянина.

Тим більше, що дві тисячі дев’ятнадцятий – це століття Акту злуки, століття нашої соборності. Ми нічого не прагнемо більше, ніж миру. І ніхто не прагне миру більше, ніж ми. Тож дозвольте від вашого імені, насамперед привітати українських воїнів. Це вони гарантують нам тишу і спокій в цю новорічну ніч.

Хай вдячність нашу і тепло наших сердець відчують і моряки, які перебувають в російському полоні. І поранені серед них – Андрій Ейдер, Василь Сорока, Андрій Артеменко. І українські політв’язні в російських тюрмах. І наші громадяни, які стали заручниками на тимчасово окупованих територіях. Звертаюся до мільйонів співвітчизників в Криму та по той бік Донбасу.

Ми обов’язково повернемося до вас з миром, якою б довгою не була дорога. Наша сім’я неодмінно возз’єднається за одним столом, за яким Новий рік зустрічають за київським часом.

Дорогі українці!

Найважче вже минуло, і найгірше – теж позаду. Попереду – поступове зростання економіки і відновлення рівня життя. Це результат нашої спільної кропіткої праці. Головне – у передвиборчій гонитві не затоптати паростки розвитку, пророщені ціною великих жертв і колосальних зусиль кожного з вас. І тоді ми точно переможемо. Бажаю усім щасливого Нового року! Щоб наша доля нас не цуралась! Слава Україні!".

У новорічну ніч президент разом з дружиною побували на Софійській площі. "Тільки що отримав сильний заряд енергії на новий 2019 рік. Спасибі всім за підтримку і оптимізм, а ще — за ваші чудові посмішки і віру. З наступаючим Новим роком!" — підкреслив він на своїй сторінці в Facebook

Facebook Петра Порошенка

Facebook Петра Порошенка

Facebook Петра Порошенка

Facebook Петра Порошенка

Facebook Петра Порошенка

Facebook Петра Порошенка

Facebook Петра Порошенка

Facebook Петра Порошенка

Facebook Петра Порошенка

Також з привітаннями виступили спікер Верховної Ради Андрій Парубій і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дорогі українці! Щиро вітаю з прійдешнім Новим Роком! Боже, бережи Україну! pic.twitter.com/566c3zlC9W - Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 31 грудня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко 31 грудня підвів підсумки року, що минає і опублікував у соцмережах відео з фрагментами своїх виступів, присвячених питанням національної безпеки і єдиної української церкви.