Порошенко привітав санкції, впровадженню яких присвятив останні місяці свого президентства

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав рішення лідерів інститутів і держав-членів Європейського Союзу продовжити на півроку економічні санкції проти Росії у зв'язку з її триваючою агресією проти України.

Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці в Facebook, супроводивши свій пост хештегом #StopRussianAggression – # СтопРоссійскойАгрессіі.

"Вдячний президенту Дональду Туску, президенту Жан-Клоду Юнкеру, лідерам Франції і ФРН, а також всім нашим європейським союзникам за об'єктивну і справедливу оцінку руйнівної і агресивної політики Кремля на Донбасі, в Криму і в Азовському морі", – написав Порошенко.

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Петро Порошенко Liga.Net

Він зазначив, що останні місяці свого президентства він присвятив саме питанням продовження санкцій і з цією метою відвідував багато європейських столиць.

"Хоча Путін продовжує хизуватися про нібито неефективність санкцій, їх зняття – заповітна мрія Кремля, і російська дипломатія брехнею, шантажем і підкупом намагається підірвати єдність і солідарність Європи з Україною", – додав п'ятий президент.

Стоп російській агресії Facebook Петра Порошенка

Порошенко вважає, що таким діям агресора Україна повинна протиставити "активну і креативну дипломатію". "Наступне поле бою – саміт двадцятки в Осаці", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко відреагував на рішення Конституційного суду щодо позачергових парламентських виборів в Україні. Він зазначив, що справжній політик у будь-який час повинен бути готовий до виборів.

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