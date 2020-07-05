Ніхто не підірве наш союз,  – Порошенко про День незалежності США

Катерина Іванова Політика 09:47, 5.07.2020 Оновлено: 10:17, 5.07.2020

П’ятий президент України Петро Порошенко привітав США із Днем незалежності. Відповідне привітання з'явилося на його офіційній сторінці у Twitter.

"Мої щирі вітання дружній американській нації четвертого липня! Ми в Україні дуже цінуємо відносини стратегічного партнерства між нашими країнами. Ніхто не міг би підірвати наш союз, заснований на єдності та солідарності, демократії та свободі", – зазначив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США 4 липня відзначили 244-й День незалежності, який в цьому році проходив в умовах пандемії COVID-19.

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