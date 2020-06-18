Порошенко прийде на суд, про лист Венедіктової захист не попередили, – адвокат Новіков

Адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков спростував інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, щодо того, що сторона захисту політика нібито знала, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова просила про відкладення засідання.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. За його словами, адвокати не були проінформовані про клопотання Венедіктової про перенесення засідання суду "через неможливість явки Порошенка, тому що на 18 червня призначені похорони його батька".

"Це все цинічна брехня і спекуляція на смерті. Порошенко з'явиться сьогодні в суд о 15:00 і буде заперечувати проти перенесення засідання. Похорон призначено на п'ятницю, 19 червня. З адвокатами за два дні ніхто не зв'язувався. Прощання з Олексієм Івановичем Порошенком відбудеться в 12 в клубі Кабміну. Лицемірна турбота генпрокурора про почуття сім'ї нікому не потрібна", – сказав він.

Нагадаємо, видання "Страна.ua" заявило, що Венедіктова нібито просила перенести суд з обрання запобіжного заходу Порошенку в зв'язку зі смертю його батька. Як нібито повідомили джерела видання в Офісі генпрокурора, документ був відправлений до суду ще 16 червня.

Нагадаємо, що батько п'ятого президента помер 16 червня. Йому було 84 роки. Як стало відомо OBOZREVATEL, Олексій Іванович помер в результаті інсульту, який трапився 15 червня після того, як він дізнався, що сина викликають до суду для обрання запобіжного заходу та прокуратура вимагає арешту п'ятого президента.

Facebook Іллі Новікова

Facebook Іллі Новікова

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретар Порошенка Святослав Цеголко заявив, що похорони батька п'ятого президента перенесли, щоб він зміг прибути на суд з обрання запобіжного заходу.