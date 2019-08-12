Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Порошенко прибув на допит у ДБР

2.6т Читати матеріал російською

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прийшов у понеділок вранці на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", він був викликаний на 9:30 на допит як свідок у справі про можливе ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу "Прямий".

Від будь-яких коментарів журналістам на вході до будівлі ДБР Порошенко утримався.

Новини
Порошенко прибув на допит у ДБР
Порошенко прибув на допит у ДБР

Telegram "Україна 24/7"

Як писав OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
4
Смішно
11
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Serov Oleg
Serov Oleg
ахаха......свин привел к гбр двух дочек-женьку и сашку и младшенького сыночка-мишку....боится,что повяжут вора...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Serov Oleg
Serov Oleg
ежедневно тягать борова шоколадного в гбр....14 уголовных дел позволяют....
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Гpaф дякyлa должен сидеть в тюрьме
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...