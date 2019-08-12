П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прийшов у понеділок вранці на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", він був викликаний на 9:30 на допит як свідок у справі про можливе ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу "Прямий".

Від будь-яких коментарів журналістам на вході до будівлі ДБР Порошенко утримався.

Новини Порошенко прибув на допит у ДБР

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