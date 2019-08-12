Порошенко прибув на допит у ДБР

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прийшов у понеділок вранці на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР).
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", він був викликаний на 9:30 на допит як свідок у справі про можливе ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу "Прямий".
Від будь-яких коментарів журналістам на вході до будівлі ДБР Порошенко утримався.
Telegram "Україна 24/7"
Як писав OBOZREVATEL:
У травні 2019 року Порошенко викликали на допит до ГПУ у справах про злочини проти євромайданівців. Також у ГПУ очікували від Порошенка підписання протоколу допиту, який відбувся у листопаді 2016 року.
Потім у липні 2019 року Порошенко двічі побував на допитах у ГБР.
При цьому, коментуючи скандал із допитами, п'ятий президент запевнив, що жодної кримінальної справи, де б він фігурував, не існує.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся