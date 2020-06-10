П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко 10 червня після так званого "допиту" у Держбюро розслідувань, де йому незаконно намагалися вручити підозру, прибув до Офісу Генпрокурора, щоб зустрітися із Іриною Венедіктовою.

Як повідомили у пресслужбі "ЄС", Порошенка супроводжували народні депутати та адвокати (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Ми тут для того, щоб продемонструвати – ми їх не боїмося. Ми приїхали сюди для того, щоб сказати їм в очі, що вони порушують законодавство, Конституцію, намагаються перетворити Україну в авторитарний режим", – наголосив Порошенко.

Порошенко прибув до ОГП для зустрічі з Венедіктовою eurosolidarity.org

"Щойно ви бачили, що в ДБР абсолютно незаконно людина, яка не представилася, намагалася продемонструвати спробу пред’явити підозру. По якій позиції? По справі, яку Генеральний прокурор Рябошапка назвав "юридичним трешом", яка пов’язана з реалізацією конституційних повноважень президента про призначення заступника голови Служби зовнішньої розвідки", – нагадав Порошенко.

Він наголосив, що є експертизи, які підтверджують, що він діяв у повній відповідності з Конституцією України.

"Повноваження президента визначені Конституцією. Там чітко наголошено, що президент зобов’язаний призначати керівництво військових формувань, до яких відноситься Служба зовнішньої розвідки", – повідомив Порошенко.

"На сьогоднішній день вони самі себе загнали і спроба пред’явити підозру президенту, діючому народному депутату Порошенку, зобов’язаний робити виключно генеральний прокурор", – зазначив лідер партії "Європейська солідарність"

Він підкреслив, що разом із командою захищатиме демократію в Україні.

"Я ще раз наголошую, що нічого спільного з верховенством права, з демократією, із захистом, із розслідуванням злочинів це не має. Це називається подвійні стандарти, переслідування позиції і закид проти лідера опозиції", – переконаний Порошенко.

"Цим займався на нашій пам’яті Янукович. Я дуже шкодую, Володимире Олександровичу, що ви даєте незаконні вказівки генеральному прокурору, "на 300% вашій людині" виконувати злочинні накази. Я ще раз наголошую – передзвоніть Януковичу у Росію і спитайте, чим він закінчив. І своєчасно зупиніться. Так буде краще для вас, так буде краще для України", – закликав Зеленського п’ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адвокат Ілля Новіков заявив, що "допит" Порошенка у Державному бюро розслідувань не відбувся. Порошенкові намагалися вручити "підозру". Мова йде про справу щодо призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.