Порошенко потужно нагадав про шосту річницю звільнення чотирьох міст Донбасу від російської окупації

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного та Торецька на Донбасі із шостою річницею звільнення від російських окупантів.

На своїй сторінці у Facebook лідер "Європейської солідарності" нагадав, що українські військові мужньо стримували наступ російських сил, звільняючи місто за містом, село за селом.

"Це була блискуча реалізація замислу про контрнаступ, за якою спостерігала вся країна. Вітаю жителів цих прекрасних міст з шостою річницею звільнення від російської окупації. Донбас був, є і буде українським! Слава українським воїнам! Слава Україні!", – написав Порошенко.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних Сил України у Facebook нагадав, що 21 липня 2014 року зведений штурмовий загін української армії звільнив від російських окупантів шахтарське місто Торецьк, яке тоді ще мало назву Дзержинськ. Також цього дня було звільнено місто Рубіжне. Блискавичну операцію провели 33 бійці Сил спеціальних операцій ЗС України та 8 воїнів 73-го Морського центру спеціального призначення.

Також 21 липня 2014 року від окупантів було визволено місто Рубіжне Луганської області. Визволення міста відбувалося в умовах повної бойової взаємодії Збройних Сил України, Національної гвардії України, підрозділів Національної поліції та добровольчих батальйонів.