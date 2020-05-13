П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що Володимир Зеленський має негайно підписати закон 3380 про розширене тестування на коронавірус і забезпечити його виконання.

Як Порошенко зазначив на своїй сторінці у Facebook, тільки широке тестування дає можливість поєднати боротьбу проти вірусу із правом людей на працю. Він також повідомив, що його команда в межах благодійної діяльності встановить сучасний автоматичний ПЛР-аналізатор і планує закупити від 10 000 до 20 000 тестів.

"Пом’якшення карантину – вимушений крок уряду. Це не медичне, а суто політичне рішення, і, судячи зі статистики, доволі ризиковане. Ми всі розуміємо, що це послаблення може обернутися сплеском захворюваності. Не кажучи вже про можливість другої хвилі вірусної атаки. Як бути? Як боротьбу за здоров’я поєднати з правом людини на працю і природною потребою в хлібі насущному? Вихід є. Це безкоштовне масове тестування", – зазначив Порошенко.

"Недостатня кількість тестів – один із численних провалів влади дилетантів у боротьбі з пандемією та її наслідками. У Німеччині за день тестів роблять приблизно стільки, скільки в нас за весь час. Цей недолік ще можна й треба виправити, і на зараз, і на майбутнє. Широке тестування дозволить точніше виявляти проблемні райони та інфіковані групи людей, і замість широких карантинних заходів встановлювати точкові дієві обмеження, не вимикаючи цілі галузі", – переконаний п’ятий президент.

Порошенко зазначив, що його команда в межах благодійної діяльності встановить автоматичний ПЛР-аналізатор виробництва F. Hoffmann-La Roche Ltd – всесвітньо відомої швейцарської фармацевтичної компанії, лідера в галузі фармацевтики й діагностики. А також планує закупити для цієї лабораторії від десяти тисяч до двадцяти тисяч тестів.

"Але лише цього замало. Президент має не лише якнайшвидше підписати закон 3380 про розширене тестування, а й забезпечити його виконання. Повністю переглянути своє ставлення до цього питання й до стратегії боротьби з коронавірусом. І тут важлива широка громадська підтримка нашої ініціативи. Підтримай перепостом #Дякуюлікарям, підтримай наші ініціативи #страхуваннямедикам і #тестування_медикам", – закликав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фракція "Європейська солідарність" звернулася до лідерів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України із закликом підтримати зміни до ухваленого закону щодо страхування лікарів. У Порошенка наполягають на страхуванні від коронавірусу всіх медпрацівників, які захворіли, а не лише тих, у кого підтвердиться інвалідність.