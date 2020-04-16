Порошенко поставив Зеленському ультиматум через закон про банки

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що ухвалення банківського закону – це ключова вимога міжнародних партнерів для отримання Україною вкрай необхідної фінансової допомоги. Однак, законопроєкт досі не внесений на друге читання.

Про це він розповів перед початком позачергового засідання парламенту. Порошенко закликав президента Володимира Зеленського врешті-решт зробити вибір на користь українського народу, а не олігарха та дефолту.

"Влада має вибрати, чи вона є з Україною і українцями, чи вона є з Коломойським. Здавалося, це вибір дуже простий, але жодного прогресу ми тут не бачимо. Замість цього виносяться зміни до регламенту, які суттєво обмежують права опозиції. Точно ми не будемо за них голосувати, але ми пропонуємо – або введіть ці зміни лише на час карантину, обмежте дії в часі – або першим травня, або першим червня, або розгляньте закон, який був поданий Кабміном, до якого правок немає, прийміть його в першому читанні і в цілому, і закрийте цю тяганину з Коломойським", – закликав Порошенко.

Порошенко звернувся до Зеленського через закон про банки

За словами лідера "Європейської солідарності", нардепи і сьогодні не дочекалися банківського закону, який дозволить Україні отримати фінансування міжнародних фінансових організацій і вирішити три проблеми.

"Проблема перша – забезпечити фінансування армії, захистити суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Проблема друга – забезпечити медичну галузь, лікарів ліками, необхідним обладнанням в лікарнях і захистом лікарів – закупівлею масок, антивірусних костюмів та інших засобів захисту", – зазначив Порошенко.

"Вже скоро дотягне до тисячі лікарів, які захворіли", – нагадав п’ятий президент.

"Третє надзвичайно важливе питання – це захистити людей. В людей закінчуються гроші. І тому негайна виплата соціальної допомоги, яка забезпечить хоча б харчування і лікування – це те, що маємо зробити в першу чергу. Без грошей міжнародних фінансових організацій цього зробити буде неможливо і Україна опиниться в стані дефолту", – наголосив Порошенко.

Політик закликав владу не гратися зі світом та українським народом.

"Ми наполягаємо і вимагаємо – виносьте ті закони, які допомагають захистити Україну та українців від загрози пандемії. Ми чітко вимагаємо, щоб влада визначилася – чи вона буде з Україною і проведе банківський закон, або буде загравати з Коломойським, намагаючись надурити наших партнерів. Я попереджаю – це погано закінчиться", – застеріг лідер "Європейської солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, засідання профільного комітету, який мав розглядати правки до законопроєкту про ПриватБанк, несподівано перенесли з 16 на 21 квітня.

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