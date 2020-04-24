Порошенко поставив Зеленському ультиматум через захист медиків під час пандемії COVID-19

Партія "Європейська солідарність" зажадала від влади забезпечити захист медичних працівників, які через бездіяльність уряду президента Володимира Зеленського залишилися без грошей та належного медичного забезпечення.

Про це перед позачерговим засіданням парламенту заявив лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко. Він наголосив, що у Зеленського ігнорують законодавчі ініціативи щодо страхування лікарів та посилення їхнього соціального захисту. За його словами, саме це питання має бути пріоритетним для Верховної Ради.

"Ключова проблема – це захист медичних працівників. Фракція "Європейської солідарності" наполягала на тому, щоб було сформовано декілька державних програм. Перша програма – це різке підвищення заробітної плати медпрацівникам – лікарям, медсестрам, особливо тим, хто зараз працює з інфікованими коронавірусом. На жаль, незважаючи на те, що нібито і бюджет прийнятий, гроші до лікарів не дійшли. Кожен день – це ризик хвороби лікарів, це пацієнти, які не мають на сьогодні належної медичної допомоги, і безумовно тільки це виправдовує скликання позачергової сесії парламенту", – переконаний Порошенко.

"Друга позиція по лікарям – це виконання ультиматуму, якщо хочете, "Європейської солідарності" щодо негайного страхування лікарів, так як ми в 2014 році зробили це стосовно воїнів, які боронять нашу державу на Сході. 100 мінімумів родині у випадку, на жаль, загибелі. І 30, 40, 50 мінімумів виплати у випадку хвороби. Лікарі і медпрацівники мають відчувати, що держава про них піклується", – нагадав п’ятий президент.

Третя позиція, за словами Порошенка, – це засоби захисту, медикаменти, обладнання.

"На жаль, це не рухається в тому темпі, який ми вимагаємо. І на сьогодні ми готові бути партнерами – і щодо наших ініціатив, і щодо законодавчого забезпечення, і щодо бюджетного забезпечення. Бо без цього наслідки будуть жахливими", – застеріг Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірус та вніс відповідні пропозиції до парламенту.

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