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Порошенко: "Порушення принципу "нічого про Україну без України" – частина російського реваншу"

2.7тЧитати матеріал російською

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив про те, що порушення принципу "нічого про Україну без України" – частина російського реваншу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

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"Ми тримали його протягом п’яти років, щоб нікому і на думку не спало про щось про нас і без нас домовитися з Кремлем", — зауважив політик.

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Петро Порошенко наголосив про те, що перед будь-якими контактами з Москвою наші європейські та американські партнери узгоджували позицію з нами, а потім детально інформували нас, як на даний момент почуваються вавки в голові у Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник команди Партії "Європейська Солідарність" Михайло Забродський заявив про те, що наступним кроком у послабленні армії може стати звинувачення волонтерів у "контрабанді".

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Николаевич Александр
Николаевич Александр
Петя как всегда прав! Его речь всегда поставлена красиво, четко и правильно, с любой стороны, как не посмотри! Он всегда говорит своими словами! Потому как ему не нужно было что то придумывать и быть чьим то рупором. Он ведет себя как настоящий лидер! Как президент! Все его высказывания обдуманные, последовательные и согласованные. Его украинский язык безупречный. На всех конференциях, саммитах и круглых столах, Порошенко встречали как по истине великого президента, лидера сильной, независимой державы, которая противостоит огромному, мерзкому, кровавому монстру - россии, в лице мелкого ничтожества - путина! Реально, я уже успел соскучится по его компании, по его речам и высказываниям! Он как и все предыдущие президенты, скорее всего не был чист на руку, но он за 5 лет сделал для нашей страны больше, чем все предыдущие президенты вместе взятые!
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Golan Sim
Golan Sim
Наш обос.раный шоколадный опарыш решил всех напугать собственным реваншем ))
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Украина это часть России.
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Николаевич Александр
Николаевич Александр
Яворский Сергей, залу-пой тебе по губам не провести, а россиянин?
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