Порошенко: "Порушення принципу "нічого про Україну без України" – частина російського реваншу"

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив про те, що порушення принципу "нічого про Україну без України" – частина російського реваншу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Петро Порошенко Главком

"Ми тримали його протягом п’яти років, щоб нікому і на думку не спало про щось про нас і без нас домовитися з Кремлем", — зауважив політик.

Петро Порошенко наголосив про те, що перед будь-якими контактами з Москвою наші європейські та американські партнери узгоджували позицію з нами, а потім детально інформували нас, як на даний момент почуваються вавки в голові у Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник команди Партії "Європейська Солідарність" Михайло Забродський заявив про те, що наступним кроком у послабленні армії може стати звинувачення волонтерів у "контрабанді".

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