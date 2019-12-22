Порошенко попередив про небезпеку нових газових домовленостей з Путіним

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що угоди про постачання газу з РФ на український ринок є політичними.

Про це Порошенко заявив в ефірі телеканалу "Україна". "Ми сьогодні отримали повідомлення і від українських ЗМІ -" Інтерфакс "," Ліга ", і від російських -" Ехо Москви "і інші, про те, що вже п'ять українських компаній уклали угоди на прямі поставки газу з РФ на український ринок", - сказав він.

"Причому, хочу підкреслити, що це не комерційні контракти. Ці контракти - політичні. Путін своїй п'ятій колоні продає газ зі значною знижкою для того, щоб від надприбутків на газовому ринку України фінансувалися ці політичні партії, і для підриву основ державності України", - переконаний політик.

"Безумовно, це питання національної безпеки. І наша політична сила буде цього вимагати - негайного скликання Ради національної безпеки і оборони та введення санкцій проти прямих поставок газу з РФ", - заявив лідер "Європейської Солідарності".

"Це газова голка. І, на жаль, ми можемо сказати, що це є результатом таємних переговорів, які відбулися в Парижі. Ми перетнули в цьому сенсі ті "червоні лінії ", про які дуже голосно попереджали люди напередодні Парижа", - сказав Петро Порошенко.

Він також додав, що хотів би застерегти від поблажливого сприйняття суті домовленостей щодо транзиту газу. "Нібито наша газотранспортна система залишиться на ходу, не заіржавіє, Європа залишиться з газом, Україна залишиться гравцем", - зазначив він.

Петро Порошенко зазначив, що доходів від транспортування 40 млрд куб. метрів газу, про які домовилися, українська сторона не отримає, тому що це фактично рівень беззбитковості.

"Але ситуація набагато гірша і набагато складніша", - підкреслив п'ятий Президент України.

"В Україні на початку газових переговорів були абсолютно всі козирі: тепла зима; переповнені сховища газу. Буквально в день підписання угоди вступали в дію санкції Сполучених Штатів Америки проти будівництва "Північного потоку-2", зупиняючи будівництво. І це вже було рішення компаній- підрядників, будівництво буде зупинено ", - пояснив він.

Порошенко також нагадав, що були заарештовані і починаючи з 1 січня стягувалися б дивіденди, які виплачував "Газпром" в кількох юрисдикціях - Великобританії, Нідерландах, Швейцарії. "Гроші" Газпрому "були б автоматично перераховані в НАК "Нафтогаз-Україна". Ті ж майже 3 млрд доларів", - додав він.

"До чого ми прийшли в кінці кінців? Ми не зафіксували, що поставки газу здійснюється за європейськими правилами. Протягом останніх п'яти років Україна стояла на цих позиціях", - зазначив він.

Петро Порошенко зазначив: "З якогось переляку ми відмовилися від подальших позовів проти "Газпрому". Ви можете робити що завгодно, але якщо ми до 2017 року виграли 3 млрд доларів, то з 2017 року по 2019 рік - ті ж аргументи і ті ж юридичні наслідки. Йдеться про мільярди доларів, які додатково мають надійти НАК "Нафтогаз".

Він зазначив, що в сусідній Польщі відбувалася подібна ситуація, і там чиновники зробили такий же крок, відмовившись від позовів до "Газпрому". "Врешті-решт вони опинилися у в'язниці. Я твердо переконаний, що така ж доля може очікувати і тих, хто зараз буде грати на полі" Газпрому ", - сказав він.

"Підкреслюю, що якщо ви один раз відмовилися від даного позову за правилами Стокгольмського арбітражу - ви не маєте права повертатися до них", - констатував Петро Порошенко.

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