Порошенко поклав відповідальність за ситуацію в Україні на фракції, які підтримали бюджет

Проєкт Державного бюджету на 2021 рік не враховує того, що Україна перебуває у кількох кризах одночасно. А ті політичні сили, які підтримали провладну фракцію "Слуга народу", фактично об‘єднались у коаліцію і несуть відповідальність за розвиток ситуації в державі. Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко у коментарі ТРК "Україна".

"Цей бюджет є свідченням нерозуміння владою ситуації потрійної кризи, в якій опинилась країна. Це криза безпекова. І в умовах безпекової кризи бюджет передбачає скорочення фінансування ЗСУ і сектору безпеки. Не поліції, а сектору безпеки, ЗСУ. Чому? Це пояснив Кравчук: він вважає, що не треба озброювати армію, а треба вести капітулянські переговори. Це точно тактика Януковича. Це жахливо", – обурився Порошенко.

Окрім зовнішньої агресії безпеці держави загрожує ще й пандемія коронавірусу. Однак ця загроза також мало позначилася на видатках бюджету.

"Друга криза – пандемія коронавірусу. Ви сподіваєтеся, що коронавірус припиниться до грудня місяця цього року? Ви маєте більш ніж 200 людей, які помирають у вас щодня. І ви нічого не закладаєте, продовжуючи далі дерибанити бюджет", – апелює до влади Порошенко.

Підхід до планування бюджету з позицій максимально можливого відкату, на думку лідера "ЄС", приведе країну до катастрофи.

"Криза економічна, бо ви не закладаєте нічого, крім того, де ви будете дерибанити, – щодо підтримки людей, приватного сектору, ФОПів", – перераховує Порошенко.

Він наголосив, що в таких умовах за такий проєкт бюджету "Європейська Солідарність" як опозиційна сила не голосувала.

"Завжди за бюджет голосують політичні сили, які на себе беруть відповідальність за долю країни – і несуть цю відповідальність. Вони є владою. І кожен депутат, кожна фракція, яка проголосувала за цей бюджет, а раніше голосувала за призначення міністра, за призначення голови Нацбанку, за призначення керівника спецслужб – вони і є справжня коаліція, яку б опозиційну риторику вони б не вибрали", – вважає Петро Порошенко.

Водночас політик переконаний, що українські громадяни поступово набувають імунітету до популістичних обіцянок.

"Це ганебно по відношенню до українського народу, бо він краще за будь-які пропогандиські відосики і фільми Голобородька бачать, що відбувається з економікою, з медициною. Бачить, що відбувається із "закінчимо війну за два тижні", з капітуляцією", – переконаний п’ятий президент.

Порошенко наголосив, що "Європейська Солідарність" на відміну від влади має стратегію і знає, що робити.

"Ми готові підставити плече, але не тоді, коли продовжується безглузда політика", – резюмує Петро Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у суботу, 7 листопада, кількість нових зареєстрованих випадків коронавірусу перевищила 10 тисяч за добу. В умовах стрімкого поширення хвороби Петро Порошенко дав владі 72 години для відкриття відомчих лікарень і "Феофанії" для хворих COVID-19. Крім того, лідер найбільшої опозиційної фракції у парламенті пообіцяв перевірити, куди зникли кошти з коронавірусного фонду.