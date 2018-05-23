Порошенко поговорив з Ердоганом: про що домовилися

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з главою Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Сторони обговорили актуальні питання двостороннього і міжнародного порядку денного. Про це повідомляє прес-служба президента.

"Підкреслили важливість прискорення переговорного процесу щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною", - зазначили у відомстві.

Відзначається, що мова під час переговорів йшла про шляхи розширення взаємовигідного співробітництва в енергетичній, авіаційній та оборонній сферах.

"Президент України подякував Президенту Туреччини за незмінну позицію щодо підтримки територіальної цілісності України і захисту прав кримських татар", - резюмували в прес-службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час попередньої розмови з Порошенком, Ердоган підтримав розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі, запропонувавши прийняти в ній участь.