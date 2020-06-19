Порошенко подякував українцям за підтримку у зв'язку зі смертю батька. Зворушливе відео

П'ятий президент України, нардеп від "Європейської Солідарності" Петро Порошенко подякував українцям, які виразили свою підтримку у зв'язку зі смертю його батька Олексія Порошенка.

Своє відео звернення політик опублікував на сторінці в Facebook. Запис було зроблено на церемонії прощання у Михайлівському соборі Києва (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Дякую кожному, хто прийшов висловити шану та повагу великому українцю, великій людині – моєму батькові. Дякую і тим, хто не зміг доїхати до Храму Божого, Клубу Кабінету Міністрів, але висловив слова підтримки. Я був вражений, яка величезна кількість співчуттів надійшла моїй родині з усього світу. Сотні тисяч небайдужих людей відзначили, як мій батько любив Україну", – сказав він.

Порошенко додав, що для нього батько був справжнім другом, до якого він міг звернутися з порадою.

"Ще він був великим вчителем, який на власному прикладі демонстрував, як треба любити людей, тримати своє серце відкритим, приходити до Бога і вірити. Як треба любити дружину і як зберегти міцною родину. Як треба переживати за державу, як жити справою, яку ти робиш", – підкреслив він.

П’ятий президент у своїй промові відзначив, що його батько був Героєм України, який власним прикладом демонстрував, як треба любити країну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 червня у Свято-Михайлівському монастирі пройшла панахида за Олексієм Порошенком, батьком п'ятого президента України.

Раніше Петро Порошенко подякував українцям, які підтримали його у важкий час після смерті батька.