П'ятий президент України Петро Порошенко подякував українцям, які підтримали його у важкий час після смерті батька.

Про це він заявив 18 червня біля стін Печерського районного суду, повідомляється у його Telegram-каналі. П'ятий президент зазначив, що не спав три дні і минулу ніч провів біля труни батька (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я вже третю ніч не сплю і не тому, що я їх боюся. Ми їх не боїмося. А тому що цю ніч я провів біля труни свого батька. Саме він навчив мене любити Україну так, як я її люблю. Саме він сказав, що ми повинні боронити і захищати нашу країну", – сказав він.

Порошенко зазначив, що останні три дні і три ночі були дуже важкими для його родини і для нього особисто.

"Я щиро вдячний усім, хто останні три дні і три ночі, які були дуже важкими для моєї сім'ї і для мене особисто, сотнями дзвінків, повідомленнями в соціальних мережах, СМС продемонстрували надпотужну підтримку, а також шану і повагу до мого батька та України", – наголосив п'ятий президент.

Він попросив людей сьогодні і завтра помолитися за його батька. "Він був фантастичною людиною. Тату, сьогодні оплески багатотисячної акції на Михайлівській площі – для тебе. Спочивай з миром", – сказав Порошенко.

(Відео – Telegram Петра Порошенка)

Telegram Петра Порошенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України переніс похорон свого батька Олексія Івановича на 19 червня через суд з обрання йому запобіжного заходу.

У четвер, 18 червня, Печерський районний суд вирішив відкласти засідання до 1 липня.