Порошенко – після суду над Погребиським: не допустимо кидати захисників вмирати під вогнем агресора

Гліб Іванов Політика 15:33, 23.07.2020

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко після засідання Печерського суду з обрання запобіжного заходу ветерану АТО Олександру Погребиському заявив, що держава не має права кидати своїх захисників напризволяще під вогнем агресора.

Як передає пресслужба "ЄС", Порошенко наголосив: зрадники України, які ставлять під сумнів суверенітет нашої держави і є реальною "п’ятою колоною" Кремля, мають бути за гратами.

"Ми будемо боротися за те, щоб добровольцям України держава віддавала належну шану і повагу, нашим воїнам, не кидала їх без артилерійської підтримки в сірій зоні, не залишала їх вмирати під вогнем агресора", – наголосив п’ятий президент.

За його словами, рішення суду – ще не перемога. Перемога буде тоді, коли за ґратами опиняться справжні зрадники, які поставили під сумнів державний суверенітет України, за яку патріоти сотні років проливали свою кров.

"Вони є реальною п’ятою колоною країни-агресорки, проти якої борються такі ветерани і патріоти, як Сашко", – переконаний Порошенко.

eurosolidarity.org

Він подякував всім патріотичним політичним силам, які усвідомлюють загрозу реваншу "п’ятої колони" Кремля і об’єднують зусилля проти репресій влади.

"Дякую, що ви тут. І це не лише "Європейська солідарність", я дякую всім політичним силам, які прийшли разом вимагати захисту волонтерів, добровольців, захисту ветеранів. Разом ми спільно рухаємося до нашої української перемоги", – наголосив лідер опозиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Печерський суд Києва відпустив ветерана російсько-української війни, активіста Олександра Погребиського, якого затримали через інцидент з нардепом від ОПЗЖ Олегом Волошиним під особисте зобов'язання. Під поруки його взяли депутати партії "Європейська солідарність" та зокрема, п'ятий президент Петро Порошенко

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