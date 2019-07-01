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Порошенко: після повернення Росії у ПАРЄ може виникнути "ефект доміно"

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Рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи зняти санкції з російської делегації без виконання країною-агресором резолюцій ПАРЄ – це вкрай небезпечний прецедент, що може запустити ланцюгову реакцію скасування санкцій, які застосували проти Росії міжнародні партнери України.

Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, повідомляється на офіційному сайті "ЄС".

"Чому ситуація, що склалася в ПАРЄ, така важлива? Санкції – це єдина мотивація для Росії як країни-агресора. Якщо вона хотіла повернутися до Ради Європи, зняти санкції Європейського союзу, зняти санкції Великої сімки, Великої двадцятки, – вона має виконати умови, зафіксовані у Мінських угодах. Вона має відпустити українських моряків, вона має відпустити заручників, вивести свої війська з нашої території, вона має забрати зброю з нашої території. Сьогодні, коли санкції зняті, а Росію запустили у ПАРЄ, – є великий ризик, що Україна залишиться сам-на-сам у протистоянні з Російською Федерацією, з країною-агресором. Що Україна втратить підтримку країн-членів Ради Європи, а далі може бути "ефект доміно", і тому я раджу всім дуже серйозно до цього ставитися", – застеріг Порошенко.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Сайт Європейської солідарності

Пʼятий президент також наголосив на ризику того, що ситуація у ПАРЄ може стати першим кроком легітимізації анексії Криму.

"Це – перший крок, коли питання України вирішується поза спиною України. Легковажно ставитись до цього не можна. Це червона лінія, яку Україна не повинна дозволяти переходити", – переконаний лідер "Європейської солідарності" .

Порошенко відзначив потужну роботу української делегації у ПАРЄ, в яку входять члени команди "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв, Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко, Марія Іонова: "Вони билися, як "9 рота", але залишилися без дипломатичної підтримки з боку керівництва держави".

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Лідер "ЄС" також розповів, що йому за президентської каденції неодноразово доводилось вирішувати складні питання, у тому числі й у Парламентській Асамблеї Ради Європи.

"Я так робив: напередодні голосування ми обдзвонювали основних партнерів. І коли сьогодні кажуть, що нібито це питання було вирішено заздалегідь, півроку тому чи три місяці тому – я мав зустрічі і в Парижі з президентом Макроном, і в Берліні з канцлером Німеччини, і з багатьма іншими керівниками держав, – як зустрічі, так і телефонні розмови – ніхто ніколи не підняв навіть питання про те, що санкції можуть бути зняті. Бо якби це відбулося – треба було негайно виносити це питання в публічну площину, треба було забезпечувати підтримку в тому числі і внутрішньополітичних сил цих держав для того, щоб не допустити ухвалення такого ризикованого для України рішення", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив про те, що порушення принципу "нічого про Україну без України" – частина російського реваншу.

Він також нагадав про те, що перед будь-якими контактами з Москвою наші європейські та американські партнери узгоджували позицію з президентом України.

Також лідер "Європейської солідарності" заявив про готовність допомогти президенту Зеленському. "Нам категорично неприйнятна позиція "чим гірше – тим краще". Якщо треба допомогти зв’язками, авторитетом, порадами, розробкою стратегії – ми завжди готові", – заявив Порошенко.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Порох подписал Минские соглашения, не читая? Что там Россия по Минским соглашениям должна выполнить? Стороны соглашения - Украина и ЛДНР. Украина выполнила хоть один пункт? И не собиралась! Время порошенко прошло, начался откат и это просто прекрасно!
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
А там и всплывет правда кто реально сбил Боинг.
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