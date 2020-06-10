Порошенко під ДБР потужно звернувся до Зеленського через переслідування: про наслідки запитайте у Януковича!

П'ятий президент Петро Порошенко під будівлею Держбюро розслідувань, куда його викликали на незаконний допит, заявив, що політичні переслідування, які влаштовує ДБР на замовлення влади, – це свідчення відчаю та безсилля і не має нічого спільного із євроінтеграцією та європейськими цінностями.

Порошенко, виступаючи під установою, порадив Володимиру Зеленському запитати у експрезидента-втікача Віктора Януковича, чим може закінчитися переслідування опозиції (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Те, що зараз робить влада, нічого спільного не має з європейськими цінностями, з нашим рухом у Європу, з нашими досягненнями, з безвізовим режимом, третю річницю якого ми будемо святкувати завтра. Бо Європейський Союз – це верховенство права. А переслідування опозиції, подвійне правосуддя – Володимире Олександровичу, чим це закінчується, ви можете перепитати у Януковича. Зателефонуйте йому, він вам розкаже, чим він закінчив", – звернувся Порошенко до Зеленського.

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Він наголосив, що за рік правоохоронцями було ретельно вивчено кожну хвилину його перебування на посаді президента.

"А я працював і до 2:00, і до 3:00, і до 5:00 ранку, бо я не так швидко втомлююсь як Володимир Олександрович. І в цих умовах – я хочу окремо наголосити, що після того, як не було знайдено абсолютно нічого, вони пішли до подій 5, 7, 13, 15-річної давнини. Зараз я не виключаю, що вони уважно проаналізують події 1972, 73,74 років, коли я у Болградській середній школі №2 Одеської області отримував у першому, другому, третьому та інших класах похвальні листи як відмінник. А ну Порошенку завищували оцінки? І притягнути до відповідальності треба його першу вчительку", – зіронізував Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" наголосив, що попри все, європейський рух України буде продовжений.

"Все, що вони будують, будується на брехні. Але у брехні дуже короткі ноги, брехня не перемагає. Правда буде за нами. Перемога буде за нами. Наш рух в Європу, євроатлантичне співтовариство буде продовжено. Наша політична сила буде працювати на Україну. Так, як нашими зусиллями сьогодні було ухвалено рішення про виділення Україні чергового траншу 2 мільярда доларів. До речі, окремо заява була керівництва міжнародних фінансових організацій про блискучі реформи, які були проведені протягом останніх п’яти років, які зробили міцною банківську систему, укріпили економіку. Яку зараз руйнує нова недосвідчена, зелена влада нових облич", – наголосив п’ятий президент.

"Ще раз наголошую, керувати країною – це не вести телевізійне шоу, і наслідки набагато важчі", – застеріг лідер "Європейської солідарності".

Нагадаємо, під ДБР 10 червня влаштували акцію на підтримку Порошенка. Його сторонники принесли під бюро картини-фотожаби із карикатурами на президента Володимира Зеленського, генеральну прокурорку Ірину Венедіктову, бізнесмена Ігоря Коломойського у стилі світових шедеврів.

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