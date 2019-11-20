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20 листопада • оновлено в 16:22
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"Має виконати Мінські угоди!" Порошенко з Туском обговорили санкції проти Росії

1.1т
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У ході робочого візиту до Хорватії для участі у Конгресі Європейської народної партії п’ятий президент України, голова "Європейської солідарності" Петро Порошенко зустрівся з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Як повідомляє пресслужба "ЄС", Порошенко висловив вдячність Туску за його тверду багаторічну та самовіддану підтримку України на шляху європейської інтеграції.

"Висловлено сподівання, що нове керівництво Європейського Союзу так само рішуче і наполегливо підтримуватиме Україну під час своєї каденції", - сказано у повідомленні.

Петро Порошенко зустрівся з Дональдом Туском

Петро Порошенко зустрівся з Дональдом Туском

Пресслужба "ЄС"

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"Обговорили ключові виклики": Порошенко зустрівся з ексголовою Бундестагу ФРН

Сторони обговорили останній розвиток на Донбасі та відзначили необхідність подвоєння зусиль із забезпечення виконання Російською Федерацією безпекових вимог Мінських домовленостей.

"Відзначено, що більшість останніх кроків у мирному врегулюванні було здійснено українською стороною, що без відповідних кроків Росії як держави-агресора не може вважатися достатнім прогресом", - сказано у повідомленні.

Сторони наголосили, що санкції ЄС мають залишатися до повного виконання РФ Мінських домовленостей та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Крім того, як зазначають у пресслужбі, важливу увагу під час зустрічі було приділено розвитку внутрішньої ситуації в Україні та висловлено глибоку стурбованість у зв’язку з ознаками відновлення політично-вмотивованих переслідувань в Україні та збільшення тиску на свободу слова та ЗМІ.

Наприкінці зустрічі було скоординовано шляхи зміцнення відносин партнерства між партією "Європейська солідарність" та Європейською народною партією.

Як писав OBOZREVATEL, Петро Порошенко здійснив візит до Хорватії для участі у Конгресі Європейської народної партії (ЄНП) на запрошення президента ЄНП Жозефа Доля.

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Особи
Петро Порошенко Дональд Туск
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Какие смешные! С таким же успехом могут обсуждать антироссийские санкции уборщица из Зимбабве и Намибии. Результат-тот же.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Пятый никак остановиться не может...
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
И немедленно выпил.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Shestopalov Denis, похмелился ... А выпил он до того как ...
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