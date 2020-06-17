Порошенко переніс похорон батька через суд

П'ятий президент України Петро Порошенко переніс похорон свого батька, щоб прибути на суд щодо обрання йому запобіжного заходу.

Про це у Facebook повідомив прессекретар Порошенка Святослав Цеголко. Він уточнив, що похорон перенесено на 19 червня.

"Завтра Петро Порошенко їде до суду, тому похорон батька довелося перенести на п'ятницю, 19 червня", – написав він.

Цеголко уточнив, що панахиду за Олексієм Івановичем Порошенком відслужать о 10:00 у Свято-Михайлівському монастирі, а прощання відбудеться о 12:00 на вулиці Інститутській, 7.

Facebook Святослава Цеголка

Нагадаємо, що батько п'ятого президента України Петра Порошенка помер 16 червня. Йому було 84 роки.

Як стало відомо OBOZREVATEL, Олексій Іванович помер у результаті інсульту, який трапився 15 червня після того, як він дізнався, що сина викликають до суду для обрання запобіжного заходу та прокуратура вимагає арешту п'ятого президента.