Порошенко переїхав у прозорий офіс і провів важливу зустріч

Екс-президент України Петро Порошенко в понеділок, 20 травня, провів зустрічі з американським сенатором Рональдом Джонсоном, послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом і спецпредставником Держдепу з питань України Куртом Волкером.

Про це колишній глава держави повідомив у своєму Twitter. Він уже встиг переїхати з Банкової в прозорий офіс "БПП". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Зустрівся з добрими друзями України", – написав Порошенко.

Twitter Петра Порошенко

Так, бесіда з Джонсоном і Сондландом пройшла в позитивному неформальному ключі. Порошенко тепло привітав американських гостей.

Twitter Петра Порошенка

Twitter Петра Порошенка

Тепла Зустріч з американских сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом pic.twitter.com/MBoVzvFg6Y - Петро Порошенко (@poroshenko) 20 травня 2019 р

Поділилися в прес-служба екс-президента і подробицями зустрічі з Волкером. Спецпредставник Держдепу запевнив, що Сполучені Штати залишаються пліч-о-пліч з Україною.

"Вашингтон твердо стоїть на позиціях протидії триваючій агресії Росії, відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави, а також важливості незмінності і сталості курсу реформ в Україні, які повинні обов'язково продовжуватися", – сказано в повідомленні.

При цьому, американська сторона високо відзначила діяльність Порошенка на посаді президента України.

Останній у відповідь присвоїв Волкеру високу державну нагороду – орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Спецпредставник США був удостоєний ордена за видатний внесок у зміцнення стратегічного партнерства Києва з Вашингтоном і заслуги перед Україною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко присвоїв орден князя Ярослава Мудрого І ступеня президенту Європейської ради Дональду Туску і президенту Європейської комісії Жан-Клоду Юнкеру.

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