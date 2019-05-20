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/Політика

Порошенко переїхав у прозорий офіс і провів важливу зустріч

5.3тЧитати матеріал російською

Екс-президент України Петро Порошенко в понеділок, 20 травня, провів зустрічі з американським сенатором Рональдом Джонсоном, послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом і спецпредставником Держдепу з питань України Куртом Волкером.

Про це колишній глава держави повідомив у своєму Twitter. Він уже встиг переїхати з Банкової в прозорий офіс "БПП". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Зустрівся з добрими друзями України", – написав Порошенко.

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Порошенко переїхав у прозорий офіс і провів важливу зустріч

Twitter Петра Порошенко

Так, бесіда з Джонсоном і Сондландом пройшла в позитивному неформальному ключі. Порошенко тепло привітав американських гостей.

Порошенко переїхав у прозорий офіс і провів важливу зустріч

Twitter Петра Порошенка

Порошенко переїхав у прозорий офіс і провів важливу зустріч

Twitter Петра Порошенка

Поділилися в прес-служба екс-президента і подробицями зустрічі з Волкером. Спецпредставник Держдепу запевнив, що Сполучені Штати залишаються пліч-о-пліч з Україною.

"Вашингтон твердо стоїть на позиціях протидії триваючій агресії Росії, відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави, а також важливості незмінності і сталості курсу реформ в Україні, які повинні обов'язково продовжуватися", – сказано в повідомленні.

При цьому, американська сторона високо відзначила діяльність Порошенка на посаді президента України.

Останній у відповідь присвоїв Волкеру високу державну нагороду – орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. Спецпредставник США був удостоєний ордена за видатний внесок у зміцнення стратегічного партнерства Києва з Вашингтоном і заслуги перед Україною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко присвоїв орден князя Ярослава Мудрого І ступеня президенту Європейської ради Дональду Туску і президенту Європейської комісії Жан-Клоду Юнкеру.

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Особи
Петро ПорошенкоКурт Волкер
Місце
Україна
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
А переехать должен был в тюрьму!
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Тарас Бор
Тарас Бор
Как бы Петру Алексеевичу не переехать в несколько другой офис.С решётками на окнах.
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Тарас Бор, обязательно переедет. Это лишь вопрос короткого времени и дело техники.
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