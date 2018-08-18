Порошенко передав таємне послання Ердогану: розсекречені перші деталі

Уповноважений глави держави у справах кримськотатарського народу, народний депутат, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв передав президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану особисте послання від президента Петра Порошенка.

Як повідомив у своєму Facebook нардеп, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, зустріч пройшла на з'їзді правлячої в Туреччині Партії справедливості і розвитку, куди прибули делегації з різних країн.

"В Анкарі Мустафа Джемілєв також вручив президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану особисте послання Президента України Петра Порошенка", - написав він.

Чубаров також додав, що до складу делегації Росії на чолі з головою Держдуми В'ячеславом Володіним був і колабораціоніст Руслан Бальбек, якого не пустили на прийом і відправили до посольства РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мустафа Джемілєв заявив, що Туреччина може стати посередником при обміні українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка, як це було з представниками Меджлісу Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом.