МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
БлогиСвіт

Порошенко передав таємне послання Ердогану: розсекречені перші деталі

13.2тЧитати новину російською

Уповноважений глави держави у справах кримськотатарського народу, народний депутат, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв передав президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану особисте послання від президента Петра Порошенка.

Як повідомив у своєму Facebook нардеп, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, зустріч пройшла на з'їзді правлячої в Туреччині Партії справедливості і розвитку, куди прибули делегації з різних країн.

"В Анкарі Мустафа Джемілєв також вручив президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану особисте послання Президента України Петра Порошенка", - написав він.

Новини
Військова операція Путіна в Україні: Джемілєв озвучив прогноз

Чубаров також додав, що до складу делегації Росії на чолі з головою Держдуми В'ячеславом Володіним був і колабораціоніст Руслан Бальбек, якого не пустили на прийом і відправили до посольства РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мустафа Джемілєв заявив, що Туреччина може стати посередником при обміні українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка, як це було з представниками Меджлісу Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом.

Особи
Рефат ЧубаровМустафа ДжемілєвПетро ПорошенкоРеджеп Тайіп Ердоган
Місце
ТуреччинаАнкара
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
5
27
Смішно
10
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кротов Даниил
Кротов Даниил
это типа смарчок у вас шнырь? во вы гоните, а что параше в западло позвонить?, шнырём лучше? ну и что просил. паром в Крым не пускать?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Моня
Моня
Нашему опарышу не дают даже тайные послания отправлять. Только отправил, а обоз сразу об этом всем сообщил! ))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Petrov Oleg
Petrov Oleg
Эрдоган тоже передал петрушке тайную записочку?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Наші блоги