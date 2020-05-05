"Лікарі мають отримати 300% доплати!" Порошенко передав Раді листи про позачергове засідання

Лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що українські медики, які працюють з COVID-19, мають отримати обіцяну владою доплату у 300% вже за квітень і мають бути застраховані від коронавірусу.

Про це Порошенко заявив журналістам, 5 травня. Він повідомив, що приніс керівництву Верховної Ради підписні листи за проведення позачергового засідання для ухвалення законів на підтримку медиків.

"Ми проголосували, в тому числі під час підготовки пакету законопроектів щодо коронавірусу, кардинальне збільшення заробітної плати лікарям. До 300% збільшується зарплата всім медичним працівникам, які працюють в небезпеці коронавірусу. Станом на зараз, коли пройшов вже місяць, лікарі все ще не дочекалися збільшення заробітної плати, лікарі все ще працюють майже безкоштовно. Ми вважаємо неприйнятним, коли в цій злочинній бездіяльності звинувачують або місцеве самоврядування, або громадських активістів, – це пряма вимога", – наголосив Порошенко.

eurosolidarity.org

Політик нагадав, що "Європейська солідарність" вимагає застрахувати медиків на випадок інфікування коронавірусноїю інфекцією. І цей законопроект має бути одним із приорітетних на позачерговому засіданні.

"Лікарі мають страхуватися, так як і солдати на фронті. І у випадку, якщо лікар захворів, виконуючи свої обов’язки, то страхова сума складає не менше 200 тисяч гривень. Якщо будуть смертельні випадки серед лікарів, родина має отримати не менше 1,5 мільйона гривень", – наголосив Порошенко.

Він повідомив, що після реєстрації ініціативи депутатів протягом 72 годин має бути ухвалене рішення про позачергове засідання.

"Зараз я йду до Верховної Ради, буде зустріч з керівництвом Верховної Ради, технічна робота буде зроблена для відповідної реєстрації. Включається відповідно до законодавства 72 години, протягом яких має бути скликана позачергова сесія. Позачергова сесія має бути скликана саме на цьому тижні, тому що кожен день тягне за собою від 60 до 100 випадків захворювання лікарів", – констатував Порошенко.

Він також зазначив, що ще один нагальний законопроект, який має бути ухвалений на позачерговому засіданні – про масове тестування.

"Україна займає останнє місце в Європі за кількістю протестованих на сто тисяч населення. Це категорично неприйнятно. Нам більше місяця тому обіцяли, що в країну привезено 2 мільйони тестів, а тестовано трохи більше 100 тисяч людей. Це або злочинна бездіяльність, або обдурювання людей", – резюмує Порошенко.

"Я наголошую ще раз: якщо у вас немає лабораторій, зверніться, ми привеземо. Якщо у вас немає тестів – тести в Китаї, в Кореї коштують від 5 доларів при дуже великій партії до 14-15 доларів. Це означає, що 150 мільйонів гривень – це є необхідні інвестиції для тестування мільйона людей. Без тестування карантинні заходи неефективні. Без того, щоб виокремити місце розповсюдження коронавірусу, економіка країни страждає, а люди не відчувають себе захищеними. Саме тому ми вимагаємо негайно в першому читанні і в цілому проголосувати документ, який кардинально змінить ситуацію з тестуванням", – зазначив п’ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що влада провалила підготовку до епідемії коронавірусу на рівні медичних установ, і це визнають дві третини лікарів в Україні.

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