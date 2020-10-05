Перед українською командою, яка вирушає до Брюсселя на саміт Україна-ЄС, стоять дуже непрості завдання, бо, окрім світової пандемії та економічних негараздів, виникла криза довіри до українського керівництва з боку міжнародних партнерів.

Про це написав п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" у статті "Поради Порошенка до саміту Україна-ЄС: як зробити роботу над помилками і відновити довіру" на "Європейській правді".

"Ця криза виникла через гальмування і навіть задній хід, який за півтора року дала нова влада в проведенні проєвропейських реформ. З органів влади методично вичищаються прозахідні управлінці. Зруйновано конкурсні засади в державній службі. Натомість активно призначаються свої "кварталівці", шоумени або рекрутуються відверті чи латентні проросійські кадри з команди Януковича. Такого масштабу антизахідної риторики, як тепер, в українських медіа не було з 2013 року. Зростає тиск на суди, правоохоронні органи, вільні ЗМІ. Офіс президента буквально розтрощив антикорупційну структуру, яку ми з великим трудом сформували протягом кількох років у співпраці з нашими партнерами. Дійшло до перших м’яких попереджень про можливі проблеми з безвізом", – заявив Петро Порошенко.

Він зауважив, що інерція руху України до Європейського Союзу, започаткованого його командою, вичерпується. "А в нашій ситуації зупинитися й тупцювати на місці – значить наражатися на ризик відкочування назад у сферу російського впливу", – переконаний Порошенко.

"Запалення легенів, спричинене ковідом – не привід байдуже спостерігати за важливим самітом і не тримати руку на пульсі життя країни. Тому напередодні саміту вважаю за доцільне окреслити очікування, які з цією подією пов’язує проєвропейська опозиція. Наш наказ, наша порада, наші рекомендації", – зауважує лідер "Європейської солідарності".

Він порадив Зеленському пам’ятати, де справжні друзі України, а де – вороги. "Конче важливим є у Брюсселі зробити все для зміцнення довіри з лідерами ЄС. ЄС не "зовнішній керівний", а наш майбутній дім. ЄС – це справді не банкомат, а принципи", – наголосив Порошенко.

"У Брюсселі з вами говоритимуть справжні союзники України, які вболівають за нашу незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та економічне процвітання. Тому перше й головне завдання делегації – надати нове дихання проукраїнській європейській коаліції, відновити проукраїнський драйв в Євросоюзі. Під час саміту має голосно пролунати ідеологія європейської єдності та солідарності з Україною. Солідарності у боротьбі з агресором та у впровадженні складних і комплексних реформ", – зауважив Порошенко.

Він вважає, що українська делегація має представити союзникам свою стратегію щодо встановлення миру на Донбасі та деокупації Криму й скоординувати шляхи посилення політичного та санкційного тиску на Росію.

"Треба більше санкцій, більше залучення ЄС до відбудови Донбасу, більше спільної протидії повзучій анексії Азовського моря і Керченської протоки, та російській пропаганді! Нема іншого варіанта, крім як повертатися до дорожньої карти Мінських угод і до питання про блакитні шоломи ООН на окупованій частині Донбасу", – переконаний п’ятий президент.

Порошенко також звернув увагу на необхідність втілення в життя ідеї галузевих союзів з ЄС. "Передусім у таких секторах, як єдиний цифровий ринок, енергетична інтеграція, торгівля і митне співробітництво, а також, безперечно, асоціація з Шенгенською зоною. Всіляко підтримую ідею приєднання України до "Європейської зеленої угоди". На власному досвіді реалізації безвізу знаю, що наявність великої мети окриляє та мобілізує і політичний клас, і все суспільство. Щоб рухатися вперед до членства в ЄС, нам потрібні постійні проєкти з чіткими планами, зрозумілими проміжним цілями і взаємними зобов’язаннями", – переконаний лідер "Європейської солідарності".

"Саміт – добра нагода запевнити наших європейських партнерів у незмінності політики влади щодо демократичних перетворень, зміцнення інститутів і державної служби, поваги до прав людини та незалежності судової влади, антикорупційних органів, забезпечення свободи ЗМІ, незалежності НБУ, стабільності банківського сектору, ефективного корпоративного управління та секторальних реформ загалом", – наголошує Порошенко.

Він також зауважив, що варто скоординувати позиції щодо врегулювання політичної кризи в Білорусі та ситуації в Нагірному Карабасі. Порошенко запропонував ввести в делегацію голову парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС. На його думку, це б продемонструвало єдність і консолідовану позицію влади та проукраїнської опозиції на шляху до Європейського Союзу.

"У дипломатії вміють цінувати жести. І такий крок сприятиме позитивним результатам саміту, на якому я щиро бажаю успіху Україні. Час зробити роботу над помилками і виправити ситуацію ще є", – переконаний Петро Порошенко.