Порошенко назвав стратегічну мету України

Президент України Петро Порошенко заявив, що членство України в Північноатлантичному Альянсі та Євросоюзі є головною стратегічною метою.

Про це він сказав у Київській області на урочистостях з нагоди 26-ї річниці діяльності СБУ, повідомляє його прес-служба.

"Членство в Альянсі - це наша стратегічна мета. І найближчим часом я планую ініціювати внесення змін до Конституції для того, щоб зробити цей процес незворотнім, вказавши в Конституції стратегічною метою розвитку держави - членство в Європейському Союзі і членство в Північноатлантичному Альянсі", - підкреслив він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з Днем народження, заявивши, що СБУ наблизиться до стандартів НАТО.