Порошенко озвучив рекомендації для України у війні з Росією

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" під час виступу на Спеціальному Безпековому Форумі у Києві представив чіткі рекомендації щодо зміцнення позицій України у протистоянні з країною-агресором.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС". Порошенко наголосив, що головним завданням є зберегти Україну.

"Що треба робити саме зараз, без жартів, піару, перетягування історій успіху інших на свій власний рахунок? Я готовий будь-кому віддати цю пальму першості. Головне – зберегти Україну, перемогти ворога, об’єднати і тримати зцементованою державу", – зауважив Порошенко.

За його словами, для України важливо мати підтримку міжнародних партнерів та прискорити темпи інтеграції до ЄС та НАТО.

"По-перше, надзвичайно важливою є внутрішня згуртованість, єдність, довіра з боку партнерів. По-друге, життєво важливо подвоїти темпи нашої інтеграції до європейської та євроатлантичної спільноти. Хоча зараз Україна тупцює на місці. Адже це вимога Конституції, яку ми спільно зробили в 2019-му році. По-третє, посилити координацію зусиль з міжнародними партнерами і виходити проти Російської Федерації з об’єднаною чіткою позицією всієї нашої коаліції. Варто готуватися до того, що РФ зараз готова до згортання діалогу із Заходом. Росія ставатиме все менш зговірливою, тому швидких результатів не буде, і не треба дурити людей", – сказав Порошенко.

Він висловив сподівання, що після президентських виборів до мирного процесу активно долучаться Сполучені Штати Америки. "Зокрема, буде призначено спецпредставника США з питань України – нового Курта Волкера. Я хочу скористатися можливістю і дуже подякувати йому за ту роль, яку він відігравав", – зазначив Порошенко.

"Слід відновити переговори щодо дорожньої карти Мінських угод. Наполягати на виведенні російських військ та зброї з території України, відновлення контролю над кордоном, започаткування миротворчої місії ООН. У 2017-му році ми, нарешті, отримали згоду всіх учасників процесу. Кордон на першому етапі має бути перекритий миротворцями з мандатом Ради Безпеки ООН", – переконаний лідер "Європейської солідарності".

Також він наголосив на необхідності посилювати санкції проти Росії.

"Потрібне подальше зміцнення нашої стійкості у відсічі російської агресії: забезпечити успіх у впровадженні реформ, зокрема у сфері верховенства права, антикорупційної політики, фінансово-економічної стабільності; незалежність СБУ, конкурси при формуванні державної служби. Все, що зараз "зелена влада" зруйнувала", – наголосив Порошенко.

"Потрібна оборонна летальна зброя для переоснащення та посилення армії. Не треба обмежуватись Джавелінами та турецькими бойовими дронами, які були закуплені нашою командою. Треба перейти до посилення протиповітряної оборони, до закупівлі ЗРК Петріот, тому що треба бути готовим до повітряного удару РФ. Нам потрібне високоточне озброєння, засоби радіоелектронної боротьби", – зазначив п’ятий президент.

Порошенко також закликав посилити заходи кібербезпеки, зупинити антиукраїнські проекти на зразок Північного потоку-2 і просувати міжнародне визнання Православної церкви України.

"Лише спільно, лише разом ми зможемо подолати сучасні виклики, зробити Україну сильнішою і забезпечити фантастичний розвиток нашої держави", – резюмував Порошенко.