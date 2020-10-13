Порошенко оприлюднив план невідкладних заходів у боротьбі з епідемією коронавірусу

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко оприлюднив план заходів для подолання епідемії COVID-19 і закликав очільників держави реально оцінити небезпеку, яка насувається на Україну.

Чіткий план заходів лідер "ЄС" озвучив у своєму відеозверненні. Він також назвав чинну владу безпорадною, немічною й безвідповідальною.

"Пригадуєте, ще в березні Зеленський призначив себе головою Координаційної ради з протидії епідемії, коли хворих були одиниці. А у травні хвалькувато назвав себе майстром спорту з боротьби з коронавірусом. Чим не Остап Бендер із сеансом одночасної гри в шахи? Але, як писали класики, "великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни". Тож результат "чемпіона" кожен із вас може оцінити сам", – зіронізував Порошенко.

Він констатував – сім місяців у гонитві за лайками згаяно на відосики: "Повна втрата контролю за поширенням хвороби і, головне, довіри до дій влади. І зараз Україна – в десятці антилідерів у світі з найгіршими темпами поширення хвороби".

66 мільярдів, які парламент виділив на боротьбу з вірусом, розтринькують не за призначенням, на цілі, які навіть віддаленого не стосуються боротьби з коронавірусом, говорить Порошенко.

"Держава, за даними Рахункової палати, не закупила жодного апарату штучної вентиляції легень. У лікарнях обмаль ліків, тестів, пульсоксиметрів. Гострий дефіцит медичного кисню. Ліжковий фонд заповнено на 70%, і багато міст на порозі гострого дефіциту ліжкомісць. Пацієнти щонайменше 80% витрат сплачують із власної кишені. А уявіть собі сімейного лікаря, якому нема куди покласти небезпечно хворого пацієнта. Водія швидкої, який годинами стоїть у черзі до приймального відділення", – зауважив п’ятий президент.

Водночас він застеріг: лікарі перебувають на межі виснаження. Уряд не розв’язав питання їхнього страхування, не забезпечив належними засобами захисту.

"Наша команда реалізовує велику благодійницьку програму. Понад 50 апаратів ШВЛ, 157 000 захисних костюмів для медиків, 10 000 захисних окулярів, десятки й десятки тисяч тестів… І продовжуємо допомагати та захищати. Та опозиція не може підмінити собою владу. Ми можемо лише ставити їй вимоги і надавати рекомендації. Щоб пом’якшити жахливі наслідки її кричущої некомпетентності, яка лежить в основі її дитячої безпорадності", – зазначив Петро Порошенко.

"Перше. І це ультиматум. Треба негайно подбати про захист лікарів. Застрахувати їх, забезпечити костюмами, не затримувати передбачені законом трьохсотвідсоткові доплати.

Друге. На рівні президента та уряду, місцевої влади розробити й затвердити стратегію подальшої боротьби з коронавірусом, розраховану щонайменше на 2021 рік. І має бути чітке розуміння, що епідеміологічні заходи мають здійснюватися без припинення економічної активності. Цю опцію наші "майстри спорту" використали ще весною – передчасно й неефективно.

Третє. Ми вимагаємо звіту Кабміну щодо розкрадання антиковідних коштів. Повернути у Фонд боротьби з коронавірусом незаконно вилучені звідти 35 мільярдів. Спрямувати їх на закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарів і всього необхідного для хворих. НАБУ має розслідувати нецільову витрату грошей. Ділки, які вирішили набити кишені та погріти руки на антиковідному фонді – мають сісти на лаву підсудних.

Четверте. Треба розривати ланцюги поширення хвороби. Зробити тестування доступним для всіх, а не для тих, хто може за це платити скажені гроші. Насамперед безплатно тестувати лікарів і вчителів.

П’яте. Повернути 5 мільярдів, вилучених під час секвестру в освіти. Спрямувати їх на захист дітей і педагогів, на технічне забезпечення дистанційного навчання.

Шосте. Уряд зобов’язаний запустити вітчизняні лінії виробництва засобів індивідуального захисту високої якості за максимально низькою ціною. Так, як це зараз почав робити "Рошен" із багаторазовими костюмами для медиків. Акції, як це робить наша команда, забезпечивши кредит виробникам під півтора відсотка річних.

Нарешті, у кожній області, місті, громаді треба створити локальний фонд протидії коронавірусу та ухвалити відповідні програми, розраховані не менше ніж на рік. Прикро дивитися, як Офіс Зеленського та його уряд, з одного боку, та міські голови, з іншого, як ту гарячу картоплину перекидають відповідальність одне на одного", – зазначає лідер "Європейської солідарності".

Петро Порошенко також нагадав, що реформа децентралізації дала значний фінансовий ресурс на місця, особливо мерам Києва, обласних центрів та інших великих міст. Бюджет було збільшено в кілька разів.

"На них теж лежить відповідальність за здоров’я і безпеку громадян. Настав момент жорстко питати і з них, а не валити все тільки на Зеленського", – резюмує Петро Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вилікувався від коронавірусу.