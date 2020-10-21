Президент Володимир Зеленський і його політична сила порушують Конституцію, нехтують законами і будь-якими засобами намагаються підвищити свій рейтинг перед місцевими виборами.

Про це на Прикарпатті заявив п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Він наголосив, що так зване "опитування" Зеленського – це одна з технологій незаконної агітації.

"Закон, Конституція, вимоги Європейського Союзу забороняють робити під час виборів такі речі не суб’єктам виборчого процесу. А суб’єктам заборонена агітація", – наголосив Порошенко.

Політик наголосив, що Зеленський не соромиться через те, що фінансувати опитування буде партія "Слуга народу".

"Сьогодні вони офіційно дали відповідь: сплачувати ці агітаційні забаганки Зеленського на користь "Слуги народу" буде політична партія "Слуга народу". Вони навіть не соромляться – вони будуть фінансувати агітацію. Це підриває довіру до України. Це відштовхує Європу від України і Україну від Європи", – застерігає п’ятий президент.

"Сьогодні зареєстрована в парламенті постанова, щоб скасувати другий тур місцевих виборів – бо коронавірус. Давайте вибори, кажуть вони, скасуємо, бо коронавірус. Вони зрозуміли, що їм вже нічого не світить. І не лише на Прикарпатті, а й по всій Україні – і зараз вони хочуть обдурити людей", – констатував лідер "Європейської солідарності".

Він закликав українців не допустити цього та привести в місцеве самоврядування патріотичну команду.

"Ми з вами маємо рішуче не допустити цього. Привести в органи місцевого самоврядування рішучу і патріотичну команду, яка здатна згладити негативний ефект від тих помилок, які були допущені минулого року, коли дозволили "зеленим" себе обдурити через систему фейкових новин. Захистити від дилетантського уряду, від дилетантського президента, від їхнього непрофесіоналізму", – переконаний Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL: