Порошенко оголосив про план виходу з коронакризи та закликав політичні сили об'єднатися

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що його команда має чіткий план подолання кризових явищ в економіці і готова працювати спільно з іншими політичними силами.

Про це він повідомив у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. Порошенко наголосив, що критична ситуація в державі потребує негайного формування професійного уряду національної єдності, бо експеримент з новими обличчями , на його переконання, "провалився", а кожна нова "програма дій уряду" президента Володимира Зеленського гірша за попередню.

"Зараз час не критикувати один одного, хоча є за що, а час об’єднати суспільство, продемонструвати суспільству світло в кінці тунелю, створити уряд національної єдності, бо експеримент з новими обличчями провалився, бо, виявляється, управляти країною – це не вести телешоу, знімати відосики, там потрібна компетентна й інтелектуальна робота", – наголосив Порошенко.

Політик наголосив, що нині в Україні криза майже в усіх сферах: в енергетиці, промисловості, у падінні ВВП, надходженнях до держбюджету, в освіті та культурі.

"У нас на сьогодні і прем’єр-міністр, і міністр внутрішніх справ, і міністр енергетики, і міністр промисловості – Володимир Олександрович Зеленський. У нас попередня програма уряду мала позитивне зростання ВВП, потім ми отримали програму, де планові показники падіння ВВП були 5%, в цій програмі показники падіння 8%, а за оцінками міжнародних організацій – уже 11% падіння. Ми на сьогодні бачимо і кризу в енергетиці, і кризу з падінням промисловості, і кризу з падінням ВВП, і кризу щодо митниці і податкової, щодо надходження коштів до держбюджету, і кризу в культурі. Бо коли формували фонд по боротьбі з коронавірусом, вилучили значні кошти в культури. І кризу освіти, бо з освітньої програми вилучили значні кошти. А сьогодні ці кошти чомусь використовуються не для захисту лікарів, закупівлі тестів, а для того, щоб будувати дороги, та ще й за відсутності тендерної процедури в умовах коронавірусу", – зауважив Порошенко.

На його переконання, вилучення коштів з децентралізації, з місцевих бюджетів, де левова частина навантаження лягає саме на них – це руйнація програми децентралізації, яка була започаткована командою "Європейської солідарності".

Порошенко зазначив, що у першу чергу необхідно стимулювати внутрішні інвестиції та дати реальну підтримку малому і середньому бізнесу, який окрім втрат від епідемії ще й потерпає від законодавчих "новацій" монобільшості, зокрема сумнозвісного закону 1210.

"Я є автором закону про податок на виведений капітал. Ми доопрацювали його з урахуванням того недолугого закону 1210. Зараз він кореспондується з діючою базою законодавства, і я подав його на реєстрацію. Я не "тягну ковдру на себе" – прошу, аби представники всіх фракцій підписалися, і ми спільно стимулювали інвестиції в Україну. Навіщо обкладати податками те, що інвестор планує інвестувати", – сказав Порошенко.

Лідер "ЄС" наголосив на необхідності спростити доступ малого і середнього бізнесу до реструктуризації сплати податків до закінчення пандемії коронавірусу та спростити доступ до реструктуризації кредитів у зв’язку з тим, що малий та середній бізнес через цей форс-мажор фактично позбавлений можливості продажу.

Крім того, за його словами, треба відтермінувати сплату податків, спростивши цей механізм, зменшити навантаження на заробітню платню для того, аби вийшли із тіні, і припинити перевірки малого і середнього бізнесу.

"Європейська солідарність" готова брати участь у формуванні уряду національної єдності і запропонувати економічну програму для подолання кризи в усіх секторах економіки, яка зараз панує в Україні", – резюмував лідер партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко, коментуючи обговорення так званої програми дій уряду в парламенті, заявив, що експеримент із новими обличчями провалився, за вісім місяців урядовці, призначені президентом Володимиром Зеленським, довели економіку до кризи.